Diego Santilli: "Parecemos los Pimpinela, no da"

Consultado por su campaña en la provincia de Buenos Aires, el diputado consideró: “Tenemos una posibilidad muy importante de ganar la provincia porque lo veo en el cansancio de la gente, quienes ven que sus hijos no aprenden en las escuelas, ven que no tienen clases, que los papas van al hospital y no tienen atención”.

Del mismo modo, agravó que “hay una inseguridad galopante e insostenible, y no hay laburo por la inflación”. En esa línea, detalló: “Los comerciantes remarcan precios cada diez días, esto pasa hace rato y con más virulencia, el laburante formal tiene miedo de perder su laburo, el 50 por ciento de los trabajos informales son pobres y el 19 por ciento de los formales también son pobres”.

Por otro lado, cargó contra el actual gobernador bonaerense Axel Kicillof y sostuvo que “habla de derechos, pero te matan en la calle”. “¿De qué derechos están hablando? están gobernando hace tres años y medio, pero retrocedimos en seguridad, en atención médica y en educación”, aseveró Santilli.

En tal sentido, amplió: “Aumentaron los impuestos un 33 por ciento, la presión fiscal es insoportable y este es el gobierno que más ha endeudado a la democracia”. Además, relató que estuvo en Esteban Echeverría y “no quieren votar más al peronismo ahí. Obviamente hay dependencia de planes, pero la gente quiere un cambio”.

Respecto a las políticas que llevaría a cabo en la provincia, en caso de ganar la elección, Santilli anunció que “la primera medida es la inseguridad enfrentando el delito y el narcotráfico con la policía en la calle, capacitada y equipada, aplicando la tecnología con anillo digital para ver quién entra y quién sale”.

Asimismo, agregó: “Hay que eliminar el 81%de cargos políticos que se crearon esta gestión y eso te da unos 5.000 millones de pesos”. Consultado por las consecuencias de ese ajuste, respondió: “Me banqué una tonelada de piedras una noche entera en el Congreso, me tendré que bancar otra más”.

