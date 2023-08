"Aprendí mucho de De la Sota en mi forma de hacer política"

En el programa La Mesa de Café, habló de Martín Llaryora: "Lo conozco a Martín. Puedo estar en otro espacio y sentirme contento por otra persona que sé que será un gran gobernador. Sé que es un dirigente joven, capaz, preparado y con gran sensibilidad de los problemas de la gente. Si me toca ser presidente, me sentare con él a trabajar por la agenda que los cordobeses necesitan".

Aseguró que, gracias a él, ha emergido un nuevo liderazgo en Córdoba. "Es lo más parecido a José Manuel De la Sota. La noche que Martín ganó, inició una nueva etapa junto a legisladores jóvenes que aparecen como una nueva referencia para la provincia".

Otra definición: "Cuando nadie se animó a tomar Economía, yo abandoné la comodidad de la Cámara de Diputados para apostar por nuestra patria. En momentos muy particulares de nuestra democracia demostré que cuando tengo que tomar una determinación, la enfrento así guste o no. Tengo una personalidad que puede gustar o no, pero es determinado. Tengo vínculos con respeto, como fue el caso con De la Sota e igual es con Cristina Kirchner. Nada me impide dialogar con otro porque piense distinto".

------------------------------------------

