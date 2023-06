Martín Llaryora, heredero de Juan Schiaretti y José De la Sota

Córdoba

Sobre los dichos de Luis Juez, al asegurar que el peronismo cordobés "le robó" la elección de 2007, Llaryora dijo, al salir de votar: "No voy a contestarle a Juez. En Córdoba no hay agravios ni insultos. En Córdoba vamos para adelante, Juez es la generación pasada, de la grieta y el insulto. Somos un país hermoso, con un pueblo maravilloso y lleno de recursos naturales. El modelo de Córdoba sacaría al país del atraso".

También explicó que no hubo debate porque "no todos los candidatos aceptaron" y que "en un debate tienen que estar todos los candidatos, no solo algunos. Córdoba es casi como un país, no podés dejar gente afuera. Yo estaba dispuesto a debatir".

Por último, definió a Juan Schiaretti como el mejor dirigente nacional. "Hoy planteamos una continuidad, pero con un cambio generacional. Vamos a llevar una transformación, la misma que llevé en el Municipio".

"Tenemos que mejorar la salud y educación, con reformas que nos ponen siempre para adelante. Es imposible que los cordobeses no seamos exigentes, somos una provincia productiva", finalizó.



