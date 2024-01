Antes del anuncio, 1 hora de Javier Milei / Mauricio Macri

Algunos afirmarán que Milei no tenía aún decidido ejecutar la acción defensiva que luego anunció el ministro Luis Caputo. No es cierto: dicen que Milei dijo algo al pasar en la reunión de gabinete del 26/01 pero él no fue explícito y sólo ahora varios de quienes lo escucharon, comprenden en toda su dimensión lo que balbuceó.