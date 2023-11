Ante la polémica, Pablo Biró recalculó: "Sacan de contexto"

“Capaz no es la frase más feliz porque necesitamos armonía, no necesitamos ni palos ni mucho menos muertos. Quiero decir con total claridad que hay un Gobierno electo, te guste o no, y tiene que tener la posibilidad de gestionar. No podemos tener un escenario de conflicto cuando el conflicto no está”, sostuvo Biró en declaraciones a radio Continental, horas después de que se viralizaran sus declaraciones amenazando al Presidente electo con "cargar muertos".