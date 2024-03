Amenazaron de muerte a Nelson Castro en Rosario: "Va a terminar como Cabezas"

El periodista recorrió la ciudad de Rosario para encontrar testimonios de los ciudadanos sobre los asesinatos que ocurrieron en los últimos días, pero no consiguió muchos resultados: "La gente tiene miedo. No quiere hablar. Vi varios casos en los que les pido un testimonio y me piden disculpas, pero no quieren hablar. Esto es una síntesis de lo que se está viviendo acá", informó Castro.

En su recorrido, El periodista paseó por varias estaciones de servicio que están cerradas en una ciudad que por los hechos ocurridos no tiene colectivos, no tiene taxis y tampoco clases en las escuelas. Castro entrevistó a un compañero de Bruno Bassanich, el playero asesinado a sangre fría, quien le dijo: “Seguimos como se puede, la ciudad está así. En lo personal no me sorprende lo que pasó. Ojalá cese todo”, dijo.

Más contenido en Urgente24

Los 3 errores de Javier Milei (no es Fin, Manuel Adorni)

Ante la baja en la recaudación, Afip sale a inspeccionar empresas

Javier Milei echó al Secretario de Trabajo: ¿Se "disparó" o no el aumento?

Rosario busca ganarle al terror y al narcotráfico

Coscu, picante: 'Lloró' por Morena Beltrán, Blondel y Boca