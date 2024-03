Córdoba vigila lo de Santa Fe: Llaryora había advertido

En esa oportunidad, e igualmente preocupado, Llaryora solicitó la intervención de la vecina provincia por parte de las fuerzas del Estado Mayor. Sin embargo, el accionar de la administración de Alberto Fernández fue imperceptible.

“Córdoba también acompaña la medida del Gobierno nacional de enviar a las Fuerzas Armadas. Siempre sostuve, aún cuando era intendente y pese a críticas de la oposición y de diversos sectores, de la necesidad del Ejército para combatir el #narcotráfico y cuidar a los vecinos”, agregó el cordobés. Quien además conoce a la perfección el avance que puede sufrir Córdoba ya que es oriundo de San Francisco, ciudad fronteriza y de la zona roja narco, donde hace poco un fiscal sufrió amenazas directas y terminó por renunciar.

ZcnQucO2p_1300x655__1 (1).webp Córdoba mirá muy atentamente a Santa Fe.

Córdoba, caldo de cultivo

Córdoba sufre el flagelo del narcotráfico hace años e intensamente. Sin embargo, los niveles de violencia aún distan de los de Santa Fe.

Por el momento, las redes narco cordobesas se mantienen “pacíficas”. Aunque presentes, algo que quedó demostrado con la caída de un clan ecuatoriano buscado internacionalmente durante enero.

Según el ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, la provincia todavía no cuenta con sectores donde “la Policía no pueda entrar”. No obstante, si se sufre una fuerte ola de inseguridad, caracterizada por delitos contra la propiedad y violencia urbana.

Policía de Córdoba 6PP.jpg A Córdoba le faltan efectivos.

Por otra parte, Córdoba sufre un fuerte problema: falta de efectivos de seguridad. Desde la pandemia, la Provincia no cuenta con un número deseado de agentes para poder combatir el volumen de delitos que se suceden.

Desde el 2020, la Provincia cambió el periodo formativo de nuevos oficiales. Ahora, ese tiempo se elevó a tres años, por lo que cada camada tarda más en saltar a la calle.

Además, gran parte del cuerpo policial envejeció. Y otra porción cayó en faltas o incumplimientos, dejando pasivos a más de 5.200 efectivos con denuncias por violencia, corrupción, mal desempeño o violencia familiar.

Actualmente, Córdoba cuenta con 23 mil efectivos, aunque tan solo 15 mil prestan tareas de calle. Todo ello entre una población de casi 4 millones de personas.