Olor a casta: En Córdoba denuncian un polémico nombramiento nacional

Veronica Sikora.jpeg La casta continúa.

Olor a casta

Según el informe periodístico, la nueva empleada del Estado figura como contratada desde el 4 de enero del 2024. Sin embargo, aún no se habría presentado a prestar tareas debido a que se encuentra en un periodo de formación previa.

El organismo, encargado de regular las Aseguradoras de Riesgo del Trabajo (ART), remunera a los altos cargos con sueldos que superan el millón de pesos. Una cifra que podría incluir al nuevo puesto de Sikora.

Mientras tanto, desde la SRT cordobesa aseguraron que no existe un “doble comando” ya que Sikora sería asignada a tareas diferentes a la de la actual directora. Al respecto, el trabajo de la abogada compete a la “vinculación institucional”.

Consultada por Perfil, la nueva funcionaria aseguró que su tarea será “muy técnica” y específica. Así, Sikora se encargaría de prestar servicios legales en la dependencia.

Por otra parte, dijo no estar todavía contratada y destacó que se encuentra en una etapa formativa para asumir, más tarde, en el nuevo cargo. Aunque no rechazó el rumor de estar percibiendo una remuneración.

En el pasado reciente, Sikora integró el mundo libertario en Córdoba. Incluso se candidateó, no oficialmente, a intendente por La Libertad Avanza.

En el centro de la polémica

Respecto a ello, no es la primera vez que la abogada queda en el centro de la polémica. De hecho, fue objeto de una “reprimenda” directa por parte de Javier Milei durante el 2023.

La misma llegó luego de que Sikora señalara a Luis Juez por acompañar a su hija menor con discapacidad a votar. “Cualquier padre que tenga un hijo discapacitado o un bebé -me refiero a una persona que no se valga por sí misma, que necesite la asistencia permanente- no va a votar con el hijo mostrando ahí. No sé, es como muy bajo, muy bajo. Yo personalmente lo dejaría con su madre. Estoy cansada de lo que estoy viendo. Estoy harta. Me parece deplorable, deplorable la política que tenemos. Es asquerosa”, expresó Sikora en un video que se viralizó por redes sociales.

Esas palabras generaron el repudio generalizado de la opinión pública, llegando a los más altos mandos de La Libertad Avanza. “Vos que vas a ser candidata sabes, o tenes que saber que es un derecho que tienen todos los ciudadanos. Milagros tenía que estar en la escuela votando, no escondida acá en la casa como vos nos proponés”, respondió Juez.

Ante ello, y el señalamiento interno en La Libertad Avanza, Sikora pidió disculpas públicamente. “Nunca quise discriminar a nadie, jamás lo haría. Lo que hice fue dar una visión, una opinión, lo que yo creo. No estoy de acuerdo con exponer algunas cuestiones de la vida personal en la política”, afirmó la candidata libertaria.