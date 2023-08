Además, criticó el sistema de vouchers que quiere implementar Milei: "Es profundamente injusto, deparó crisis y crisis en Chile, que es donde se aplica".

"¿Quién se va a poder pagar la matrícula de una facultad privada? Hoy en los hechos el 20% de los que estudian, el 80% no está pudiendo", dijo Alberto Fernández. Y sobre los estudiantes agregó: "eligen la universidad pública porque tiene la mejor currícula de la Argentina y los mejores profesores de toda la Argentina".

"Detrás de todo ese mensaje de libertad hay una enorme trampa porque la única casta que se está defendiendo en ese discurso es la casta de los poderosos, de los que tienen dinero y recursos, de los que pueden pagar sus estudio y su salud", lanzó. Y añadió: " Y detrás de ese discurso de libertad, le quitan la libertad a ustedes de estudiar".

Cabe recordar que ayer, en una entrevista radial, el mandatario había dicho algo similar: "Milei es una expresión antisistema, con todo respeto hacia Milei, creo que eso quiere representar, esa idea de la casta que en mucha gente prende y por ahí no advierte que la expresión de la casta es Milei. Cuando habla de dolarizar la economía y de eliminar el Estado, y eliminar ministerios, y terminar con la obra pública, con todo eso está defendiendo a los sectores de poder en la Argentina, la verdadera casta".

En La Pampa, Alberto Fernández dijo además que "la casta de los poderosos es la que ha generado en la Argentina la injusticia social que se vive" y, en un mensaje de cara a las elecciones generales de octubre, pidió: "Por favor, no retrocedamos".

"Por favor no retrocedamos porque esto costó mucho. Veo a muchas mujeres acá, por favor, trabajaron mucho para conquistar sus derechos no puede ser que venga a alguien a borrárselos de un plumazo. Porque además quedan muchos derechos para conquistar la igualdad de la mujer con el hombre, en las empresas en la misma jerarquía y mismo cargo, un hombre gana más que una mujer, eso es una desigualdad inaceptable. Seamos que los femicidios existen y la violencia de género existe. Por favor, no retrocedamos", insistió.

Así, tras semanas de silencio, Alberto Fernández parece estar involucrándose más en la campaña electoral, de cara a octubre. Tal como ya informó Urgente24, Unión por la Patria busca polarizar con Javier Milei para dejar a un lado a Patricia Bullrich y asestarle un golpe letal a Juntos por el Cambio en las urnas.

El presidente inauguró edificio del Centro Universitario de la UNLPam en Santa Rosa.

