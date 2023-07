“No todos robamos, no todos somos iguales a lo que es este gobierno. No todos queremos agarrarnos al poder, a conseguir fueros, esto que Gerardo derogó en Jujuy. No todos tenemos causas por enriquecimiento ilícito ni causas de corrupción. Y lo decimos con la autoridad de haber gobernado muchos años, de haber tomado decisiones en muchos casos respecto a presupuestos con muchos recursos”, sentenció.