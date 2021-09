A Luis Juez le tiraron el archivo encima y devolvió el golpe

Para el radicalismo oficial, Luis Juez no representa la mejor opción. A pesar de ello, las urnas demostraron que buena parte del partido centenario apostó a su figura, ya sea por la compañía de Rodrigo De Loredo, o por convicción propia. Lo cierto es que concentró los votos anti kirchneristas que el Gobierno de Córdoba nunca podrá concentrar si no rompe definitivamente con el Gobierno nacional en materia política.

Ante las acusaciones, Luis Juez no esquivó el golpe. Más bien lo recibió y lo devolvió.

El gobernador Schiaretti y su vice Llaryora Martín Llaryora chicaneó a Luis Juez con su pasado peronista.

“No me ofende que me digan peronista. Ya he dicho que soy como los osos panda, en vías de extinción: soy de los peronistas que no roban”, aseguró Luis Juez al respecto. De esta forma, admitió su pasado inocultable en el peronismo y lo giró a su favor.

La salida de Martín Llaryora al público se explica en su imagen actual, muy asociada a Juan Schiaretti. La idea del schiarettismo es mostrarse por fuera de la grieta, pero con mayor agresividad para poder incrementar el 24% de los votos obtenidos, capturando a los votos caídos de Juntos por el Cambio y el kirchnerismo en un mismo lugar.

Atento a ello, la chicana de Luis Juez no tardó en llegar. “Soy de los peronistas que creen en el trabajo. No creo en este peronismo que con 10 mil lucas por mes te mandan a pintar cordones de las veredas”, agregó en Voz y Voto.

Su compañero de fórmula, Rodrigo De Loredo también respondió. “Creo que a Llaryora lo mandan a decir esto porque el peronismo en Córdoba quiere en agenda discusiones que no son las que se votan ahora. La única herramienta que tiene la sociedad para oponerse al kirchnerismo es Juntos por el Cambio, porque va a tener 120 diputados. Lo demás es politiquería barata y no nos vamos a prestar a esa discusión”, dijo el candidato a diputado de Juntos por el Cambio.

Además de la captura de votos locales, Hacemos por Córdoba busca proyectarse como una postura nacional de cara al 2023. Las proyecciones que hacen en el espacio son ambiciosas, y ya se busca una trascendencia de los límites provinciales.

Por ello, la confrontación y la exposición nacional dentro de una elección de esa naturaleza resulta muy útil. Y esto refuerza cada vez más las posibilidades de un Juan Schiaretti presidenciable de cara al 2023.