Talento IT, Argentina y economía del conocimiento

Argentina tiene ventajas competitivas en la disputa global por talento IT. No lo ha aprovechado lo suficiente y podría potenciarlo más. De eso se trata multiplicar la apuesta a la economía del conocimiento, una industria potente, dinámica y en la que se puede participar con grandes posibilidades. Acerca de esto escribió, explicando en qué consiste la ventaja, Giuliana Corbo, CEO de Nearsure (Dato: es empresa de outsourcing que desde el 2018 se dedica a vincular talento IT latinoamericano con empresas de USA que se encuentran en búsqueda de perfiles para desarrollar proyectos tecnológicos, explica por qué los desarrolladores argentinos son target.).