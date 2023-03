Qué es la Ley de monotributo tecnológico

Luego resaltó que “podrán acceder programadores, informáticos, periodistas, docentes universitarios, gamers, arquitectos, guionistas, traductores y todas aquellas trabajadoras y trabajadores que exporten servicios basados en el conocimiento al exterior”.

monotributo-tecnologico-monotech-ley.jpg Para acceder al beneficio se necesitan algunas condiciones

Cómo se podrá acceder

Tosco señaló que los requisitos para incorporarse serán residir en Argentina, no ser empresa y que los ingresos de los últimos 12 meses sean inferiores o iguales a una de las tres categorías dispuestas para el nuevo monotributo de hasta US$ 10.000, US$20.000 o US$ 30.000 anuales.

Según el último informe del Centro de Estudios para la Producción (CEP XXI) del ministerio de Economía, “a fines de 2022 se registraron 142.647 puestos de trabajo en informática con un crecimiento interanual del 6,3%”.

“Este es el sector más dinámico dentro de los servicios basados en el conocimiento, un área estratégica para el país que crece ininterrumpidamente”, indicó el CEP XXI.

