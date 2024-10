Mercado inmobiliario más intenso por blanqueo: De US$ 75.000 a US$ 200.000

Soldati:

“Sin dudas el blanqueo, tal cual fue concebido, generará un flujo significativo de dinero hacia el sector. En las últimas 2 semanas, las consultas de clientes relacionadas al blanqueo han aumentado considerablemente en todas nuestras sucursales, en especial por proyectos en pozo o con menos del 50% de avance. Esto es porque la ley no pide multas para fondos regularizados, invertidos en desarrollos inmobiliarios con menos del 50% de avance. Los tickets más buscados están entre los US$ 100.000 y los US$ 200.000, apuntando a unidades de hasta 3 ambientes y dependiendo el tipo de proyecto y zona”.

En consecuencia, los proyectos en pozo son los grandes beneficiados del actual blanqueo.

El inconveniente es encontrar proyectos en pozo. Muchos afirman que no es tan sencillo aún cuando los precios de esas oportunidades sean más competitivos, especulando con una apreciación significativa posterior.

“Blanqueo + crédito hipotecario = se espera un aumento de la demanda que presione los precios al alza, con menor riesgo”.

Opciones de pozo

Ejemplos de proyectos en pozo que intentan atraer a quienes adhieren al blanqueo de capitales:

UNO BLV, en Balvanera: Obra ya iniciada. Valores desde US$ 65.500. Usos mixtos y con amenities:

1 ambiente, 29,76 m2;

2 ambientes, 59,52 m2; y

3 ambientes, 81,84 m2.

Mova Cramer Tower, en Belgrano: Av. Cramer y Mendoza, desde 1 ambiente (36 m2) a 4 ambientes (130 m2), con 2 subsuelos de cocheras y más de 700m2 de amenities en altura. Tickets desde US$ 86.000: anticipo del 15% y 42 cuotas.

Mood Montañeses, en Belgrano: unidades de 1, 2 y 3 ambientes con amenities. Tickets desde US$ 75.000 a UDS$ 315.300.

CINCO, en Belgrano: 2, 3 y 4 ambientes con amenities (entre ellos, coworking). Tickets desde US$ 165.500.

Astillero Catalina-Sur: Tickets desde US$ 118.800.

Sens Luxury Homes, en Palermo Green: 3, 4 y 5 ambientes con tickets desde US$ 3.750 por m2, 25% al boleto y cuotas hasta la entrega.

Mood Larralde, en Núñez, Crisologo Larralde 2227, en el Bajo Núñez: 1, 2 y 3 ambientes de 21m2 a 97m2, con ticketes desde US$ 81.900.

