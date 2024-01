Marcos Galperin deberá 'aprender' de Paolo Rocca

Luego: ¿Hay alguna contrapartida social de los beneficios? Porque en algún punto la mal llamada 'burguesía nacional' de los regímenes especiales, tiene que comenzar a imaginar un horizonte más allá de la TIR. En eso se especializan las entidades del llamado '3er. Sector', más generoso que la turbia RSE (Responsabilidad Social Empresaria).

Paolo Rocca, presidente de grupo Techint y procesado en la causa de los cuadernos. Foto: NA Paolo Rocca, hombre de Luxemburgo pero inspirador de la UIA.

El caso Mercado Libre

El gran combate de Marcos Galperin no es con el Fisco. Es con la banca comercial que considera a Mercado Pago como su enemigo público Nº1. La banca comercial, con el apoyo de La Bancaria, se pregunta cada día que pasa cómo hundir a Galperín pero éste cree que promoviendo determinadas personas hacia el Banco Central es suficiente. Será interesante seguir de cerca el combate. Es cierto que hoy día La Bancaria -el sindicato- tiene otras urgencias, propias de que Javier Milei dice que quiere privatizar el Banco de la Nación Argentina, bunker de la gente de Sergio Palazzo. Pero las concesiones de la banca comercial al sindicato le asegura mantener a Mercado Pago como objetivo. ¿Qué ha organizado Galperín al respecto? No es suficiente con crecer en Brasil y México.

El otro gran combate, quizás decisivo, sucede ante la opinión pública porque Galperin decidió cometer el mismo error que otro prebendario, Claudio Belocopitt: exponerse tal como si el placard estuviese vacío y limpio. Él no es Elon Musk. Y en el posteo, Galperín llegó dónde está hoy: en una polémica que no necesitaba luego de haber sobrevivido a la instalación de su domicilio fiscal en Uruguay pero no reconvertir en consecuencia a sus empresas.

El periodista Mariano Martin lo puso contra las cuerdas con este tuit (bah, se decía así cuando era Twitter, ahora que es X no tiene nombre):

Embed En momentos en que se discute el rol del Estado en la economía quiero contarles algo sobre Mercado Libre. La empresa de @marcos_galperin obtuvo, sólo en 18 meses de 2022 y 2023, últimos dos años del gobierno peronista, un total de U$S 142 millones en rebajas de impuestos. Hilo pic.twitter.com/TomzLKCDEE — Mariano Martín (@marianoemartin) January 17, 2024

El concepto es el siguiente: Mercado Libre recibe más de US$ 100 millones por año en subsidios impositivos y es la empresa local de mayor valor, con un market cap de más de US$ 82.000 millones.

Y Marcos Galperin nunca anticipó esa situación incómoda, tal como sí lo hicieron los Rocca y también Grupo Clarín, que pudo resistir la Guerra de la Ley de Medios contra Cristina Fernández de Kirchner, gracias a los salvavidas que había previsto. Raro que Marcos Galperin nunca se haya informado sobre el dineral que invierten Google, Microsoft, Amazon y Meta para que el Congreso estadounidense no los desguace, por ejemplo.

kristalina-milei.jpg Javier Milei y la titular del FMI, Kristalina Georgieva, en Davos.

El pasado

La cuestión de los subsidios que reciben las empresas es todo un tema porque los gobiernos quieren lograr ajustes fiscales destrozando a jubilados y pensionados, a los productores rurales y a la clase media, donde usualmente emergen algunos tan imbéciles que opinan sin entender de qué trata la trama.

Vayamos a este recorte de Chequeado.com:

"(...) Consultada por Chequeado, la coordinadora de Investigaciones del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA), Virginia Giordano, dijo que, “en los papeles, la eliminación de exenciones tributarias implicaría más que cerrar el déficit primario (proyectado en 1,9% del PBI en 2023, según el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional)”. Sin embargo, dijo Giordano, “en los hechos difícilmente pueda lograrse el consenso político necesario para reducir muchos de los beneficios que hoy en día tienen ciertos sectores”. (...)".

Hoy día es políticamente incorrecto hablar de Sergio Massa: perdió ante Javier Milei y perdió en la CGT cuando fue a proponer que no era el momento de un paro contra Javier Milei. Esta realidad de Massa convertido en 'loser', en lo que se regodea habitualmente el periodista Carlos Pagni, no impide ignorar que en el 58° Coloquio de IDEA él dijo que “ la población en general desconoce la mayoría de estos regímenes especiales” e indicó que “muchos (de estos beneficios) se mantienen aún cuando ya está disuelta la misión inicial”. Y agregó: “Es bueno que discutamos estas situaciones”. La iniciativa de revisar las exenciones cuenta con el OK de la directora del FMI, Kristalina Georgieva, con quien estuvo Javier Milei horas atrás pero resulta que él no quiere ir por ese camino sino aumentar la presión tributaria a los productores rurales y gestionar a voluntad el dinero de jubilados y pensionados.

Aquella vez Massa, cuando todavía no era 'loser', dijo que los supermercados (para que Galperin no crea que esto es contra él, puede recordarse la amistad entre Massa y Francisco de Narváez, dueño de MAS o Changomas) ,“todavía cobran incentivos de un beneficio de la leche de la época de (el ex presidente Mauricio) Macri que ya no existe más y no se refleja en las góndolas”.

Chequeado.com incluyó en su listado de beneficiarios (y esto es para que Rocca no crea que esto es contra él) el Régimen de Promoción Económica de Tierra del Fuego, establecida por la Ley N° 19.640, que establece la liberación del pago del IVA para compras y ventas, la exención del impuesto a las Ganancias y de los Derechos de importación y la alícuota reducida para impuestos internos sobre productos electrónicos. Todos conocen el tema por Nicolás Caputo, Mirgor, Mauricio Macri....

Según Chequeado.com, Massa exageró (¡cuándo no!) cuando dijo: "El 4,9% del PBI son beneficios tributarios para las empresas; el 1,8% es para programas sociales y el 0,9%, para todo el gasto en cargos políticos de los poderes Legislativo y Ejecutivo”, y estimó el beneficio tributario en 2,5 puntos del PBI que, en cualquier caso es un dineral.

caputo macri.jpg Ellos fundaron Mirgor, al amparo de la promoción industrial en Tierra del Fuego.

El presente

Esto es lo que está sucediendo hoy día. Javier Milei avanza con un DNU y una Ley Ómnibus, cuando hay empresarios, productores y políticos diciéndole que hay alternativas ya en el Congreso para ajustar el déficit fiscal, y son 'socialmente correctas'.

Es obvio, tal como lo dijo la hija de Osvaldo Giordano -titular de ANSeS- que hay mucho lobby corporativo para que gane Milei pero, en cualquier caso, Galperin se involucró, sin saberlo, en una guerra para la que no está preparado. Colorín colorado....

