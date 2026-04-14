La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de España quiso saber con datos reales. En su informe de marzo de 2026, los investigadores Ricardo Crisóstomo y Diana Mykhalyuk probaron cuatro herramientas de IA muy conocidas (ChatGPT, Gemini, DeepSeek y Perplexity) durante diez meses seguidos, de abril de 2025 a enero de 2026.
SUICIDIO FINANCIERO
La trampa de invertir con IA: el informe de la CNMV que revela por qué ChatGPT puede hacerte perder todo
No es magia. El regulador español detectó fallos de IA que vacían cuentas y validó un método para rescatar un 3% de ganancia mensual. Leelo antes de operar.
Usaron acciones del Ibex 35, que es el principal indicador de la bolsa española, el equivalente a nuestro S&P Merval, para medir si los algoritmos realmente pueden ganarle al mercado real.
Probaron tres formas de preguntar a la IA: preguntas simples, instrucciones más detalladas y un método con revisión paso a paso por un humano. El resultado es muy útil para cualquier persona que quiera invertir: la IA sola comete muchos errores, pero con ayuda humana puede ganar más que el mercado promedio.
Por qué la IA "alucina" con tus ahorros: los 4 fallos críticos que detectó la CNMV
Cuando le hacés preguntas simples del tipo “¿qué acciones compro?”, o incluso con instrucciones más claras, la IA suele fallar de varias formas predecibles:
- Usa datos viejos o inventa números que no existen.
- Interpreta mal los números clave de las empresas (por ejemplo, confunde un precio bajo con algo “malo” cuando en realidad puede ser una buena oportunidad).
- Hace cálculos equivocados, como sumar mal o repetir resultados antiguos aunque los datos hayan cambiado.
- Da explicaciones que suenan muy seguras pero son incorrectas.
Por eso, las carteras de acciones que armó la IA sin ayuda humana apenas lograron una ganancia extra del 0,35% por mes, que es prácticamente lo mismo que no hacer nada (no supera al Ibex 35 de forma clara).
En palabras simples: sin control, la IA puede parecer lista, pero termina recomendando cosas que no funcionan.
La revancha del inversor: el truco humano para que ChatGPT logre un 3,04% de rentabilidad
Cuando un humano revisa paso a paso el razonamiento de la IA (lo que se llama “chain-of-thought”), todo cambia.
En este caso, la IA y la persona trabajan en equipo: la IA propone, el humano corrige errores y pide que muestre todos los cálculos. El resultado fue una cartera que ganó en promedio 3,04% extra por mes por encima del Ibex 35, con un buen equilibrio entre ganancia y riesgo.
Todos los modelos, Perplexity, Gemini, ChatGPT y DeepSeek, lograron ganancias claras y confiables.
¿Por qué funciona? Porque el humano detecta los errores antes de que se conviertan en pérdidas. La IA sola es como un asistente muy elocuente pero despistado. Con supervisión se convierte en una herramienta realmente útil.
Además, cuando se agregaron los informes oficiales de las empresas (los que deben presentar a la CNMV), los resultados mejoraron todavía más, especialmente en las preguntas más simples.
Perplexity vs. Gemini: el ranking de las IA más precisas para elegir acciones
De las cuatro probadas, Perplexity fue la que mejor funcionó en casi todos los casos: dio las mayores ganancias extras y acertó más veces al elegir acciones ganadoras y perdedoras.
Gemini quedó segundo y fue especialmente bueno cuando no había mucha supervisión. ChatGPT y DeepSeek necesitaron más ayuda humana para rendir bien. Solos, sus resultados fueron más irregulares.
El estudio también mostró que agregar los informes regulatorios oficiales (datos confiables y estandarizados) ayudó mucho, sobre todo en las consultas más básicas.
En el mejor caso, Perplexity con revisión humana y estos informes, la ganancia extra llegó al 4% mensual.
El veredicto final: por qué tu juicio vale más que cualquier algoritmo
El mensaje del informe de la CNMV es muy claro y tranquilizador para quien no es experto en bolsa: La inteligencia artificial puede ayudar a invertir mejor, pero solo si alguien la guía, corrige sus errores y usa datos confiables. Sin esa supervisión humana, los fallos de razonamiento siguen apareciendo y pueden hacerte perder dinero.
La IA no va a reemplazar a los analistas ni a los inversores comunes. Lo que viene es un equipo: la máquina hace el trabajo pesado y rápido, y la persona pone el juicio y el control final.
Si querés probar IA para invertir, el consejo es: usala, pero siempre con ojo humano. El futuro de las inversiones no es solo tecnología, es tecnología bien acompañada.
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