La trampa de invertir con IA: el informe de la CNMV que revela por qué ChatGPT puede hacerte perder todo

En palabras simples: sin control, la IA puede parecer lista, pero termina recomendando cosas que no funcionan.

La revancha del inversor: el truco humano para que ChatGPT logre un 3,04% de rentabilidad

Cuando un humano revisa paso a paso el razonamiento de la IA (lo que se llama “chain-of-thought”), todo cambia.

En este caso, la IA y la persona trabajan en equipo: la IA propone, el humano corrige errores y pide que muestre todos los cálculos. El resultado fue una cartera que ganó en promedio 3,04% extra por mes por encima del Ibex 35, con un buen equilibrio entre ganancia y riesgo.

Todos los modelos, Perplexity, Gemini, ChatGPT y DeepSeek, lograron ganancias claras y confiables.

¿Por qué funciona? Porque el humano detecta los errores antes de que se conviertan en pérdidas. La IA sola es como un asistente muy elocuente pero despistado. Con supervisión se convierte en una herramienta realmente útil.

Además, cuando se agregaron los informes oficiales de las empresas (los que deben presentar a la CNMV), los resultados mejoraron todavía más, especialmente en las preguntas más simples.

revancha-del-inversor-U24 El veredicto es claro: la IA no viene a reemplazar al analista, sino a potenciarlo bajo una vigilancia estricta.

Perplexity vs. Gemini: el ranking de las IA más precisas para elegir acciones

De las cuatro probadas, Perplexity fue la que mejor funcionó en casi todos los casos: dio las mayores ganancias extras y acertó más veces al elegir acciones ganadoras y perdedoras.

Gemini quedó segundo y fue especialmente bueno cuando no había mucha supervisión. ChatGPT y DeepSeek necesitaron más ayuda humana para rendir bien. Solos, sus resultados fueron más irregulares.

El estudio también mostró que agregar los informes regulatorios oficiales (datos confiables y estandarizados) ayudó mucho, sobre todo en las consultas más básicas.

En el mejor caso, Perplexity con revisión humana y estos informes, la ganancia extra llegó al 4% mensual.

El veredicto final: por qué tu juicio vale más que cualquier algoritmo

El mensaje del informe de la CNMV es muy claro y tranquilizador para quien no es experto en bolsa: La inteligencia artificial puede ayudar a invertir mejor, pero solo si alguien la guía, corrige sus errores y usa datos confiables. Sin esa supervisión humana, los fallos de razonamiento siguen apareciendo y pueden hacerte perder dinero.

La IA no va a reemplazar a los analistas ni a los inversores comunes. Lo que viene es un equipo: la máquina hace el trabajo pesado y rápido, y la persona pone el juicio y el control final.

Si querés probar IA para invertir, el consejo es: usala, pero siempre con ojo humano. El futuro de las inversiones no es solo tecnología, es tecnología bien acompañada.

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