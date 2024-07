David Ellison, hijo de Larry, fusionará su Skydance Media con Paramount

En un proceso de 2 pasos: Skydance Media -de David Ellison, hijo de Larry Ellison, fundador de Oracle- y sus socios, compran National Amusements, que posee el control de Paramount Global; el precio es US$ 2.400 millones en efectivo. Luego Skydance se fusionará con Paramount, ofreciendo US$ 4.500 millones o en efectivo o en acciones y aportando US$ 1.500 millones al balance de su adquirida. No olvidar que Oracle es un partner de TikTok en USA.