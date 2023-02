Con debatir la nueva Ley no alcanza alertan especialistas

Luego continuaron las exposiciones hasta el turno del doctor Andy Blake quien resaltó que la "Argentina no tiene un mecanismo de medición sistemático de los problemas de salud mental y adicciones. Saber con qué recursos humanos contamos y su distribución geográfica es importante. Tampoco tenemos información de qué tipo de problemas de salud mental tenemos. Lo que no se mide no se conoce, lo que no se conoce no se puede abordar”, afirmó. Y propuso unificar leyes, “no generar leyes por problemas”.

A todo esto el director provincial de Salud Mental, manifestó que "el sistema sanitario que recibimos está bastante fragmentado con poco nivel de articulación. Todavía cuesta llegar a aquel que más nos necesita y ahí hay un proceso de trabajo que también tenemos que dar”. Concluyó, Mariano Rey,

Diseño-sin-título-20.jpg Las adicciones necesitan apoyo y continuidad en la acción

Dato concreto

La especialista Claudia Cazabat ejemplificó la realidad en la provincia de Buenos Aires, detalló que “hay 51 mil presos en la provincia de Buenos Aires, 5 mil están en comisarías y la oportunidad de recuperación no llega para todos. Hay cosas que tenemos que empezar a mirar con amor. Los procesos de recuperación son muy lentos y las familias estamos muy solas”.

La directora nacional de Atención Crítica, expresó que es “importante reconocer a la persona como un sujeto de derechos, no cualquier persona tiene un consumo problemático, las respuestas deben ser singulares. La exclusión no favorece al tratamiento”.

A su turno, Leonardo Gorvacz, exdiputado y coautor de la ley de Salud Mental, recordó que las normas existentes fueron votadas por amplia mayoría.

“Hemos podido construir consensos alrededor del tema de las adiciones y la salud mental, no significa que se haya resuelto el problema. La ley no prohíbe la internación involuntaria, expone un criterio y un sistema de control, el tema es cómo se interpreta en la guardia, se podría mejorar, pero no hace falta cambiar la ley, tal vez establecer protocolos. La verdadera prevención es construir una sociedad con más oportunidades”, fundamentó.