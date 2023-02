"Una cosa es dialogar y la otra es acordar. No me pongo de acuerdo nunca con Cristina Kirchner, no vale la pena dialogar", sintetizó.

Luego fue consultado sobre si dialogaría con Sergio Massa: "Es parte del kirchnerismo, del Gobierno... con el kirchnerismo no me pondría de acuerdo", respondió.

Además, dijo que "con Alberto Fernández no hablo hace como 2 años, las cosas que en su momento hablamos no sucedieron, de un día para el otro me sacó la coparticipación sin avisar, me cerró las escuelas sin avisar... yo mostré toda mi voluntad de diálogo durante la pandemia, y estoy convencido de que hice bien".

¿Macri está inclinando la cancha?

Rodríguez Larreta también fue consultado acerca de si cree que "Mauricio Macri está inclinando la cancha" a favor de Bullrich o María Eugenia Vidal.

https://twitter.com/mariuvidal/status/1628408830685069320 Gracias Mauricio por acompañarnos hoy y por confiar siempre



SÉ QUE SE PUEDE, porque creo en nuestro equipo, creo en mi país y creo en los argentinos. Vamos a recuperar el futuro. pic.twitter.com/UUx3PUmEB3 — María Eugenia Vidal (@mariuvidal) February 22, 2023

Cabe recordar que el mismo día que Larreta lanzaba su precandidatura presidencial, Macri se mostró con Vidal en la inauguración de su comando de campaña, lo que generó suspicacias. También provocó algunos comentarios que haya puesto a Hernán Lombardi como jefe de campaña de Bullrich.

"No", respondió el jefe de Gobierno porteño ante la pregunta. Y agregó: "primero porque no termina de definir públicamente qué va a hacer él, tiene todo el derecho de esperar hasta cuando quiera, a ser o no ser, a lo que quiera, ¿por qué lo vamos a cuestionar por eso?".

"El encuentro (de Macri) con María Eugenia estaba arreglado de antes", aseguró.

"Hablo todo el tiempo con Macri, nuestra relación es natural, hace 25 años que hablo con Mauricio", reveló.

"Es una chicana decir hoy que Bullrich podría ser mi ministra"

En otro tramo de la entrevista, Novaresio le preguntó si, en caso de ganar la Presidencia, podría poner a Bullrich como ministra.

"Ella siendo hoy candidata a presidente, decir que puede ser mi ministro me parece una falta de respeto, me parece la típica chicana, yo la respeto como candidata a presidente, iremos una PASO con ella, con Vidal, con Morales, con Carrió y con todos los que sean, pero decir que pueda ser ministro es una falta de respeto", respondió.

Consultado acerca de quién podría ser su compañero o compañera de fórmula, Larreta señaló que no tiene apuro para anunciarlo, y respecto a si podría ser del radicalismo, aseguró: “Podría ser radical. Creo en la pluralidad y la amplitud, pero hoy sería prematuro [comunicarlo]”. Y ante una pregunta sobre la posibilidad de que su vice sean Bullrich o Gerardo Morales, expresó: “Con ninguno de los principales referentes de JxC sería un disparate [pensar en compartir fórmula], podría ser con cualquiera de ellos, no le quiero poner nombre porque también compiten a Presidente”.

En tanto, el periodista le preguntó a qué candidato apoya como su sucesor en la Ciudad, a lo cual no quiso dar nombres porque "el voto es secreto".

"Tenemos 4 candidatos del PRO para la Ciudad, y los cuatro son parte de mi equipo. Fernán Quirós, Soledad Acuña, Jorge Macri y Emmanuel Ferrario, los 4 son un lujo", aseveró.

