Finde en Rosario: Feria outlet, No Te Va Gustar, Noche de las Lecturas y más

* Viernes 23 de 9.40 a 17.50. Sábado 24 de 9.10 a 17. Domingo 25 de 9.55 a 14. Entradas desde $6.950.

Imitación cerámica en CEC

Aprende a modelar en porcelana fría en este taller intensivo que se da en el CEC, en donde vas a poder llevarte el trabajo realizado. En esta ocasión se crea una taza con tetera en porcelana fría para guardar objetos y decorar tu espacio. No se necesitan conocimientos previos.

* Sábado de 10 a 17 (descanso de 13 a 14). Costo: $13.000. Materiales incluídos.

Encuadernación en CEC

Aprender a encuadernar con costura espiga.

* Sábado de 10 a 13.Valor $700. Sin materiales. Más información: +54 9 3415 42-3657.

Sellos Artesanales en CEC

Taller para crear sellos artesanales en goma con base de madera. Un espacio para aprender a hacer figuras y palabras y a generar tramas y texturas, con el objetivo de conseguir sellos personalizados. Cada asistente se llevará los sellos realizados en el taller, más diseños impresos para que puedan seguir creando en su casa. No se necesitan conocimientos previos ni saber dibujar.

* Sábado de 14 a 17. Precio: $10.000 con materiales incluidos (Reserva con una seña del 50% al número de arriba).

La Granja de la Infancia (Presidente Perón 8000)

Una granja donde todo palpita, produce vida, alimenta confianza. Mundos dentro de otros mundos con animales y cascadas, música y senderos llenos de rondas, rituales y raíces; y una galería donde los oficios dejan ver sus hilos y los saberes se comparten en cada gesto: Pensar con las manos, moldear, tejer, amasar y explorar.

* Viernes, sábado y domingo de 10 a 17. Entrada general $500 (menores de 4 no).

El Jardín de los Niños (Av. Leopoldo Lugones 2290)

Un paseo para todas las edades con estallidos de color, espacios de belleza y juegos que desafían los sentidos. Aventuras, misterios, construcciones y poesía. Una montañita encantada donde revivir las grandes preguntas que se ha hecho la humanidad.

Un homenaje al poder imaginativo del ser humano entre bocetos y máquinas de Leonardo Da Vinci para volar, trepar y sonar. Un edificio con juegos y talleres que recrean las vanguardias artísticas del siglo XX.

* Viernes, sábado y domingo de 14 a 18. Entrada general $500 (menores de 4 gratis).

La Isla de los Inventos (Wheelwright 1402)

Un lugar para investigar, explorar y aprender, un espacio en el cruce de las ciencias, las artes y la tecnología a través de diseños, medios y formatos. Emplazada en la antigua estación de trenes Rosario Central, invita a celebrar la vida en los andenes y jugar otra vez entre chicos y grandes.

* Viernes, sábado y domingo de 14 a 19. Entrada general $500 (menores de 4 no pagan).

Desde el Ente Turístico de la ciudad, se ofrece esta experiencia sustentable recorriendo en monopatines eléctricos la Ribera Céntrica donde se visitan los lugares más icónicos de dicha zona directamente emparentadas con los atractivos de Rosario.

* Domingo desde las 10. Valor: $7.000. Edad: de 18 a 65 años. Duración: 2h aprox.

Tentempié en Museo de Arte Decorativo Firma y Odilo Estevez (Santa Fe 748)

Circo Guerapa presenta "Tentempié", un espectáculo de acrobacia, danza y humor para toda la familia. Una función llena de inconvenientes, torpezas y gags clásicos de un dúo de payasos.

* Sábado de 11 a 12.30. Gratis.

Día de las Infancias en Plaza Buratovich

Una semana después continúa la celebración del Día del Niño, con juegos, propuestas culturales, origami, pintacaritas, radio abierta y folclore. A las 16 hs, Canciones Imaginarias presenta "Viaje al centro de la Risa", un show de canciones e historias para disfrutar en familia.

* Sábado de 14 a 17. Gratis.

Día de las Infancias en el Barrio Olímpico (Pje. 13109 N° 3145)

Invitamos a las familias a pasar una tarde de juegos, actividades, merienda y un show final. Con la participación de la organización Arcoiris.

* Domingo de 14 a 17. Gratis.

Noche de las Lecturas en Ex Aduana (intersección de Maipú y Urquiza)

La ciudad se prepara para recibir la primera "Noche de las Lecturas" un evento gratuito que rinde homenaje a Julio Cortázar en conmemoración del 110° aniversario de su nacimiento.

* Sábado de 18 a 22.

