"Puedo tener orgasmos en cuatro partes de mi vagina"

Respecto a su experiencia sexual (y su vagina) la cantante aseguró que ha llegado a conocer muy bien su vagina, algo importante cuando se trata del placer.

"He llegado a conocer bien mi vagina durante los últimos 42 años. Y, literalmente, hay puntos de placer que siguen abriéndose a medida que envejeces. Y eso es algo que realmente he notado", comentó Aguilera. Y aseguró:

Hay cuatro lugares diferentes en los que puedo tener un orgasmo alrededor de mi vagina, y esa es la verdad. Hay cuatro lugares diferentes en los que puedo tener un orgasmo alrededor de mi vagina, y esa es la verdad.

Asimismo, la cantante indicó que prioriza su vida sexual para su bienestar general, bien sea que esté en pareja o sola.

"Incluso si no tienes pareja, puedes tener tu propia cita nocturna contigo mismo, así que me encanta eso. Viajamos. No siempre tienes acceso a otras personas", dijo la cantante de "Fighter".

Y es que, para Cristina Aguilera, "las vaginas son el epicentro de nuestro bienestar", por eso recomienda:

Conócete temprano para que puedas llevar una vida más placentera. Conócete temprano para que puedas llevar una vida más placentera.

Vagina y orgasmos

Tomando en cuenta lo que dijo Cristina Aguilera, es importante saber que ciertamente la vagina tiene varios puntos placenteros. Del que más se habla es del punto G, pero hay otras zonas en la vagina que aumentan el placer en la mujer.

Punto A: “Se trata de un área vaginal profunda que se encuentra en la parte superior del canal vaginal, en la hendidura donde el cuello uterino desciende y forma un espacio abovedado entre éste y la vejiga", explica a la revista Elle, Megwyn White, directora de educación de Satisfyer y sexóloga clínica.

Punto U: Se llama así por su proximidad a la uretra, que suele pasar desapercibida. Este punto corresponde a la zona que rodea el orificio uretral entre el clítoris y el orificio vaginal.

Punto K: Poco conocido tal vez por su localización profunda. La revista Men's Health indica que el punto K está ubicado al final de la vagina, cerca del cérvix o cuello del útero. Además dice que es una de las más difíciles de alcanzar, por eso se ha ganado con los años el sobrenombre de “el pasaje misterioso”.

Punto G: White indica que "se encuentra a unos 1 o 2 centímetros en el interior de la pared superior de la vagina" y que se corresponde con la zona clitoral. El punto G es el más popular de todos, ya que desde hace mucho tiempo se ha creído que podría ser la clave para que las mujeres logren orgasmos increíbles durante el sexo. Pero, como ya sabemos, muchas cosas pueden influir para tener un orgasmo exitoso.

