Este signo en los testículos se asocia con enfermedad sexual

El pene y la vagina no son las únicas partes del cuerpo afectadas por las Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS). Hay más de una enfermedad sexual que puede generar un síntoma particular en los testículos, aunque esta señal sea menos conocida que otras, como las llagas o verrugas. Si bien este signo en los testículos no necesariamente significa que tenga una infección transmitida durante el sexo, sí es un aviso para que consulte al médico porque puede haber una posibilidad de que se relacione con gonorrea o clamidia.