Lo que una psicóloga aconseja para manejar la infertilidad

Aceptar la infertilidad

La aceptación es una de las primeras cosas que hay que hacer para enfrentar la infertilidad de manera saludable. Si bien puede ser doloroso, es un primer paso para sobrellevar de la mejor manera la situación. "Lo primero que hay que hacer es aceptarla y normalizarla, aunque sea duro al principio y sea complicado asumir que se necesita ayuda", dijo la psicóloga.

Tener en cuenta que es reversible

Otra recomendación de la experta es tener presente que la infertilidad es una condición que en la mayoría de los casos es reversible, es decir, tiene solución. Es algo que "no hay que olvidar", dice, y destaca que se debe "confiar" en los procesos médicos y seguir las pautas de los especialistas.

Evitar consultar en internet

Millones de personas buscan en internet respuestas ante un diagnóstico determinado, incluyendo la infertilidad. Sin embargo, esto puede ser perjudicial sobre todo cuando se toma en cuenta información que no es proporcionada por profesionales de salud. En ese sentido, la psicóloga recomienda consultar todas las dudas que surgen con el médico.

No adelantarse a los hechos

"¿Y si pasa esto? ¿Y si pasa aquello?", adelantarse a los hechos es una emoción normal en determinados momentos, pero no necesariamente es algo bueno. "Anticiparse a los acontecimientos solo genera ansiedad", indica López, y agrega que "focalizar la atención en el día a día ayuda a disminuir los pensamientos intrusivos".

Aprender a manejar el estrés

Es cierto que la infertilidad puede causar mucha angustia, estigmatización, dificultades económicas y afectar al bienestar mental y psicosocial de las personas, por eso es necesario aprender a manejar el estrés. También, hay otra razón para ello. "El estrés no es amigo de una sexualidad fluida y relajada", detalla la psicóloga. Y es que el estrés puede contribuir a la libido baja o disfunción sexual.

Evitar las comparaciones

Por ahí dicen que las comparaciones no son buenas y definitivamente en caso de infertilidad mucho menos. Y es que, cada persona asume los problemas de manera distinta y no todos los casos son iguales. Por ejemplo, para algunos la infertilidad es algo natural, mientras para otros puede llegar a ser muy traumático. De cualquier manera, comparar casos no ayudará a la persona que está sufriendo.

Buscar ayuda cuando sea necesario

Finalmente, la psicóloga aconseja aprender a reconocer cuándo se necesita ayuda, sobre todo, si se presentan síntomas de depresión. "Una buena actitud nos ayuda a enfrentar las adversidades de la vida, pero no lo es todo. Somos humanos, y si la sensación de ansiedad nos supera y creemos que podemos estar experimentando síntomas depresivos, es el momento de tomar cartas en el asunto y acudir a un profesional que nos ayude a gestionarlo. Estamos ante un proyecto ilusionante y, aunque haya momentos difíciles, no debemos olvidar que nuestra salud mental es el motor de nuestra vida".

