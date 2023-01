Síntomas de que te falta hierro y debes ir al médico

Piel pálida: La piel pálida o el color pálido en el interior de los párpados inferiores es otro síntoma. Sin embargo, las personas afectadas generalmente no se dan cuenta de su palidez porque se produce de manera gradual.

Dolor torácico, dificultad respiratoria y taquicardia: Podría ocurrir por la falta de suministro de oxígeno a todo el cuerpo. Algunos expertos indican que estos síntomas se presentan en casos graves de anemia.

Dolor de cabeza y mareos: El dolor de cabeza suele ser un síntoma más común en las mujeres. La falta de hemoglobina a consecuencia de los bajos niveles de hierro puede afectar la oxigenación del cerebro.

Manos y pies fríos: Cuando hay carencia de hierro, menos oxígeno podría estar llegando a tus manos y pies. Por lo tanto, algunas personas podrían sentir más fríos los pies y las manos.

Inflamación o dolor en la lengua: La falta de hierro también se puede manifestar en tu boca. En alguno casos la lengua se inflama, está pálida, hay grietas en las comisuras de la boca o llagas.

Uñas quebradizas: Se le llama coiloniquia y es un síntoma menos frecuente que los otros. Las uñas se vuelven frágiles, se astillan y agrietan fácilmente. También tienen forma de cuchara. Asimismo, las personas con anemia pueden tener cabello y piel seca y dañados.

Piernas inquietas: Se trata de un trastorno médico frecuente que causa deseos incómodos de mover las piernas. A menudo se observa en personas con bajos niveles de hierro.

Antojos extraños: No cualquier antojo. Las personas podrían tener deseo de comer sustancias no comestibles o no nutritivas, como hielo, tierra o almidón.

Falta de apetito: Cuando la anemia es intensa, las personas pueden tener menos apetito, especialmente bebés y niños. Hay que tener cuidado con la desnutrición.

¿Cuándo consultar al médico?

Los expertos de la prestigiosa Clínica Mayo dicen que si tú o tu hijo desarrollan signos y síntomas que sugieren la presencia de anemia ferropénica, consulta a tu médico.

Y advierten:

La anemia ferropénica no es algo que se autodiagnostica o trata. Así que consulta a tu médico para obtener un diagnóstico en lugar de tomar suplementos de hierro por tu cuenta. La anemia ferropénica no es algo que se autodiagnostica o trata. Así que consulta a tu médico para obtener un diagnóstico en lugar de tomar suplementos de hierro por tu cuenta.

Asimismo, procura no automedicarte, ya que sobrecargar el cuerpo con hierro también podría ser peligroso, indican los expertos.

