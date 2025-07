¿Qué enfermedad tenía Ozzy Osbourne, cantante de Black Sabbath?

En entrevista con People en 2022, la estrella de rock dijo que estaba usando un bastón y tenía dificultades para hablar debido a su condición, apunta Today.

Ozzy, conocido como "el Príncipe de las Tinieblas", también enfrentó problemas de movilidad relacionados con el avance de la enfermedad de Parkinson.

El mismo cantante británico lo reveló durante un episodio, en febrero de 2025, de "Ozzy Speaks" de Sirius XM, mientras charlaba con su coanfitrión Billy Morrison sobre el envejecimiento, reseña Today.

"¿Sabes qué, Billy? Me quedo con lo de que no puedo caminar y no puedo hacer esto. ¿Pero sabes lo que pensaba durante las fiestas? A pesar de todas mis quejas, sigo vivo", dijo. "Puede que me esté quejando de que no puedo caminar tan bien... pero al mirar hacia el futuro, hay gente que no hizo ni la mitad de lo que yo hice y no lo logró".

Ozzy Osbourne

Otros problemas médicos de Ozzy Osbourne

Ozzy enfrentó otros problemas médicos, incluyendo una caída, una cirugía de cuello y una hospitalización por gripe.

En una entrevista exclusiva con Robin Roberts para "Good Morning America", en 2020, el legendario rockero dijo que sufrió una fuerte caída y que tuvo que operarse del cuello. "Me destrozó los nervios".

Today indica que el músico también reveló que había desarrollado coágulos de sangre en las pierna y que se sometió a cuatro rondas de cirugía de columna en total como resultado de la caída.

Sin embargo, pese a sus problemas de salud, Ozzy se mantuvo fuerte e incluso compartió el escenario por última vez, el pasado 5 de julio, con los miembros originales de Black Sabbath en Villa Park, Birmingham.

Finalmente, “Con una tristeza mayor de la que las palabras pueden expresar, debemos informar que nuestro querido Ozzy Osbourne falleció esta mañana. Estuvo acompañado de su familia y rodeado de amor. Pedimos a todos que respeten la privacidad de nuestra familia en este momento", se lee en el comunicado familiar.

----------

Más noticias en Urgente24

Sexo oral y cáncer: Si nota estos síntomas por 2 semanas, vaya al médico

Estudio revela cuántos huevos comer a la semana para prevenir el Alzheimer

El alimento contra la diabetes que no conoces y farmaceuta destaca

La clave del próximo tratamiento para la caída del cabello podría estar en la serotonina

Compartir comidas con seres queridos mejora tu salud mental