Murió de cáncer de páncreas luego de ignorar estos síntomas "menores"

Fue lo que le pasó a Dave Smith, quien ignoró las señales reveladoras y murió de cáncer de páncreas. Ahora su esposa, Rachael Smith, se ha propuesto crear conciencia sobre la enfermedad devastadora.

¿Cuáles son los síntomas del cáncer de páncreas?

Dave sufrió síntomas por más de dos años, pero no se imaginaba que esos síntomas fueran señales de alarma de cáncer de páncreas grave. La historia fue reseñada por Daily Mirror.

Uno de los primeros signos reveladores de la enfermedad que sufrió Dave fue un cambio en sus heces, se volvieron de color claro y tenían muy mal olor. "Al principio nos reíamos porque cada vez que iba al baño, dejaba un olor terrible en el lavadero, hasta el punto de que me hacía sentir un poco mal", contó su esposa.

Rachael también notó un cambio en la apariencia física de Dave. "Había una diferencia de edad de 23 años entre nosotros, pero él parecía un hombre muy joven", dijo. "Luego, en el último año, realmente comencé a notar que simplemente parecía mayor".

Dave también empezó a tener problemas digestivos. Las pruebas confirmaron que no tenía cáncer de colon.

Sin embargo, un mes después, Rachael notó que el estómago de Dave estaba hinchado y se enteró de que se había estado quejando de dolores de estómago a sus amigos. "Probablemente no me lo dijo porque sabía que empezaría a insistirle para que fuera al médico de nuevo", dijo.

Los médicos también descubrieron que era prediabético, a pesar de que estaba en buena forma. Según expertos, la diabetes de reciente aparición es otro síntoma de cáncer de páncreas.

En enero de 2024, la pareja realizó una experiencia de conducción todoterreno y Dave dijo "siento como si me estuviera dando un ataque cardíaco", lo que hizo que fueran a urgencias. Le hicieron una tomografía computarizada y hallaron que tenía lesiones en el páncreas.

Dave empezó a tener otros síntomas. Él comenzó a ponerse amarillo, lo que se conoce como ictericia. También sufrió falta de apetito y empezó a perder peso de manera drástica.

A Dave le diagnosticaron cáncer de páncreas grave en febrero de 2024 y murió trágicamente tres meses después.

"La actitud indiferente de Dave hacia su salud le costó la vida", dijo su esposa. Y continuó: "Tomen su salud en serio y sean defensores de su propia salud. Realmente odio cuando la gente dice que el cáncer de páncreas es un asesino silencioso".

"Fueron una serie de síntomas menores los que realmente me hicieron sonar las alarmas y, si yo puedo ver los problemas, otras personas deben sentir lo mismo. El problema con el cáncer de páncreas es que no te enferma lo suficiente como para que no puedas hacer tu trabajo. Eres mejor que cualquier médico de cabecera, no importa cuánta experiencia tenga, conoces tu propio cuerpo", aconseja Rachael.

------------

Seguí leyendo en Urgente24

"Paciente de Londres": Cómo se convirtió en el segundo curado del VIH

El alimento ultraprocesado número 1 que dietista de una Zona Azul evita

El síntoma de Parkinson que se puede detectar cuando se come

5 enfermedades que se previenen con el consumo de fibra en la dieta

Daño en el hígado: Advertencia para quienes toman estos suplementos herbales