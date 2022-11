En dicha clínica española exclusiva para pacientes con cáncer, el oncólogo Miguel Urioste describió que la española tenía bajo peso, microcefalia y manchas a nivel dermatológico, llamativamente no estaba afectada a nivel mental, dando a entender que el cáncer no había tomado aún su cerebro. “Trazamos su árbol familiar y todo parecía en orden; los padres y hermanas no tenían problemas; no cuadraba con ningún cuadro clínico conocido”, sostuvo Urioste a El País.