Le diagnosticaron un cáncer mortal y este fue el primer síntoma que notó

"Siempre he sido muy consciente de mi salud: cuido mi alimentación y hago ejercicio con regularidad. Rara vez me enfermaba, tal vez una vez cada varios años me daba un virus estomacal", contó Shawyer.

Otras exámenes revelaron algo desgarrador e inesperado: un tumor en la cola del páncreas. En diciembre, le diagnosticaron cáncer de páncreas en etapa uno.

De acuerdo con la Sociedad Americana contra el Cáncer, el cáncer de páncreas en etapa 1, es cuando el cáncer está confinado en el páncreas y no mide más de 2 cm (0.8 pulgadas) de ancho, y no se ha propagado a los ganglios linfáticos adyacentes, ni a sitios distantes.

En esta etapa de la enfermedad hay más probabilidades de que las personas puedan curarse.

Según los expertos, "la tasa de curación más alta se produce cuando el tumor está verdaderamente localizado en el páncreas; sin embargo, este estadio de la enfermedad se presenta en menos de 20 % de los casos".

"Para los pacientes con enfermedad localizada y tumores pequeños sin metástasis en los ganglios linfáticos ni diseminación más allá de la cápsula del páncreas, la resección quirúrgica completa se relaciona con una tasa de supervivencia actuarial a 5 años de 18 a 24 %", detallan.

Ahora, después de cumplir con el tratamiento, Shawyer ya no tiene cáncer y deja un mensaje alentador. "Lo más importante que he aprendido de todo esto es que hay que aprovechar el tiempo que se tiene mientras se sabe que se tiene", afirmó.

¿Dónde duele cuando hay cáncer de páncreas?

Ciertamente el dolor de estómago se encuentra entre los síntomas más comunes del cáncer de páncreas.

Johns Hopkins Medicine dice: "Un síntoma común del cáncer de páncreas es un dolor sordo en la parte superior del abdomen (vientre) y/o en la parte media o superior de la espalda que aparece y desaparece. Esto probablemente se debe a un tumor que se ha formado en el cuerpo o la cola del páncreas porque puede presionar la columna vertebral".

Este dolor puede variar y puede empeorar cuando las personas se acuestan.

"Algunos pacientes describen un dolor que comienza en el abdomen medio y se irradia hacia la espalda. El dolor puede ser peor al acostarse y, a menudo, se puede aliviar inclinándose hacia adelante. El dolor del cáncer de páncreas puede variar de una persona a otra, por lo que debe asegurarse de hablar con su médico sobre cualquier síntoma nuevo relacionado con el dolor", indican los expertos.

¿Cuáles son los síntomas del cáncer de páncreas?

En ese sentido, aquí hay otros síntomas de cáncer de páncreas que deben servir de alarma para consultar al médico:

Ictericia (color amarillo en la piel y ojos)

Mareos y náuseas

Falta de apetito

Pérdida de peso

Diabetes de reciente aparición

Cambios en los hábitos intestinales

Fatiga o cansancio extremo

