Difícil que llegue pero Samsung tiene súper TV que oculta

"Es abril, lo que significa que hemos llegado a la temporada de envíos de los últimos y mejores televisores anunciados en el CES. Recientemente tuve la oportunidad de obtener una vista previa de la línea 2022 de Samsung en persona. Samsung es el fabricante de televisores Nª1 en el mundo por participación de mercado, y la razón de ese éxito es que Samsung se apega a su estrategia de teléfonos inteligentes: hay televisores de todos los precios, ya sea que desee un televisor gigante de 8K, todavía no hay razón. para comprar uno de esos, gente, o un conjunto económico de 4K que tiene un precio mucho más razonable.

El año pasado, Samsung se sumó a la gran tendencia de los televisores Mini LED, que ofrecen mejor brillo y contraste que los modelos anteriores (...) pero estoy mucho más entusiasmado con el primer televisor QD-OLED de la compañía, el S95B.

(...) Samsung incursionó en los televisores OLED como... hace una década... pero desde entonces, el jugador dominante ha sido LG y, en particular, LG Display. Esa es la empresa que produce los paneles de TV OLED para LG Electronics, Sony, Vizio y otras marcas.

Tal vez se pregunte por qué Samsung, un importante proveedor de pantallas OLED para teléfonos, tabletas y computadoras portátiles, ha cedido completamente el mercado de televisores OLED a LG. Hay un par de razones. El problema principal es que estas dos compañías son competidores feroces, y Samsung no estaba dispuesto a colocar un LG OLED dentro de uno de sus televisores. También ha intentado mirar más allá de OLED con conceptos futuristas como The Wall y Micro LED .

Pero lo que cambió recientemente es que Samsung Display, la compañía hermana de Samsung Electronics, ha creado su propio panel OLED del tamaño de un televisor. Y se dice que es más avanzado que los paneles LG, que ya ofrecen una calidad de imagen fenomenal y obtienen excelentes críticas año tras año. Samsung está usando lo que se llama QD-OLED. El QD significa "punto cuántico" y revela cómo esta tecnología de pantalla difiere del W-OLED de LG, también conocido como WRGB OLED.

Las diferencias aquí pueden ser bastante técnicas, pero como breve resumen, todas las pantallas OLED son autoemisivas, lo que significa que cada píxel puede crear su propia luz sin los sistemas de retroiluminación que necesitan los televisores LCD. También se pueden apagar individualmente, que es cómo se obtienen esos negros perfectos por los que OLED es conocido. En el nivel básico, los paneles OLED de LG Display combinan azul y amarillo para crear subpíxeles blancos que luego pasan por un filtro de color para crear rojo, verde y azul. Pero ese filtro de color absorbe parte del brillo, por lo que LG agrega un subpíxel blanco para compensar eso. Aun así, una de las debilidades de OLED es que no puede alcanzar el mismo brillo máximo o los mismos reflejos HDR que los mejores televisores LCD. A mucha gente no le importa, pero si tu televisor va a estar en una habitación muy soleada, es posible que sí.

QD-OLED: Los NUEVOS PANELES de SAMSUNG que harán TEMBLAR los OLED de LG

Desafortunadamente, QD-OLED no ofrece grandes avances en brillo. Pero hay otras mejoras legítimas. Samsung Display comienza con píxeles azules y los ejecuta a través de puntos cuánticos para crear rojo y verde, con esos subpíxeles azules puros originales que también pasan. Es mucho más eficiente que el método de filtro de color, por lo que no es necesario un subpíxel blanco para ayudar a recuperar el brillo. Puede sonar como un cambio sutil en el enfoque, pero hace toda la diferencia. Esto se debe a que una de las mayores ventajas de QD-OLED es la mejora del brillo y la saturación del color. Los colores aún se ven vívidos incluso durante las escenas muy brillantes, y los rojos, verdes y azules salen de la pantalla como más profundos y más puros a la vista.

Dicho esto, no estoy hablando de una gran diferencia aquí. Es el tipo de cosa que solo se nota en las comparaciones de lado a lado. Y Sony, que también está usando estos nuevos paneles QD-OLED en uno de sus televisores de gama alta de 2022, me dejó hacer eso hace unas semanas. De acuerdo, esta fue una demostración muy controlada, pero el televisor QD-OLED alcanzó niveles de saturación de rojo y verde que el televisor más antiguo de Sony, con LG Display OLED, no pudo igualar.

Sony me dijo que si bien no ve mejoras sustanciales en el brillo en términos de nits, nuestros ojos perciben la pantalla QD-OLED como más brillante en general debido al brillo de color superior. La visualización fuera de ángulo, que ya es fantástica en los televisores OLED, es otra cosa que es ligeramente mejor en QD-OLED. Entonces, según las primeras cuentas, QD-OLED podría refinar aún más lo que ya son los mejores televisores que puede obtener.

Pero lo extraño de todo esto es que Samsung Electronics no está promocionando mucho el OLED. No está poniendo especial atención en el panel QD-OLED en su marketing. Es simplemente llamar a esto el televisor Samsung OLED. Y técnicamente, ni siquiera es el televisor insignia de la compañía para 2022. Creo que esta presentación discreta se debe en parte a que Samsung ha pasado años criticando a OLED por no ser la mejor opción para los televisores. Hizo un sitio web completo sobre el riesgo de quemado y dijo con orgullo que sus televisores LCD no se vieron afectados por él.

Por lo tanto, es un poco incómodo para Samsung dar un giro radical y lanzar un televisor OLED al mercado. Samsung Display ha afirmado que las pantallas QD-OLED deberían tener una resistencia al quemado aún mejor que otros paneles. Todavía es técnicamente posible pero poco probable en la mayoría de los televisores OLED en la actualidad, incluidos los televisores recientes de LG y otros.

En cuanto a los precios, la verdad es que estoy gratamente sorprendido. El S95B de 65 pulgadas cuesta US$ 3.000, mientras que el tamaño de 55 pulgadas cuesta US$ 2.200. Eso es caro, claro, pero comparable a lo que LG está cobrando por su propio buque insignia G2 OLED este año, que cuenta con un panel más brillante que nunca. Entonces, a pesar de tener un panel de primera generación en el interior, Samsung no exige una gran prima. El televisor de Sony con la pantalla QD-OLED inevitablemente costará más, pero también espero que tenga un mejor procesamiento de imágenes, y es compatible con Dolby Vision, que Samsung continúa ignorando porque está empeñado en hacer realidad HDR10+. Al menos estoy contento de que los cuatro puertos HDMI ahora sean 2.1 y admitan 4K a 120 Hz. (Los televisores LCD de primer nivel de Samsung pueden llegar hasta los 144 Hz este año).

Para resumir, si su objetivo es obtener un televisor con la mejor calidad de imagen posible, OLED sigue siendo la respuesta en 2022. (...)".

