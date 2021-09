De acuerdo a la OMS:

Son las bacterias, y no los seres humanos ni los animales, las que se vuelven resistentes a los antibióticos. Estas bacterias farmacorresistentes pueden causar infecciones en el ser humano y en los animales y esas infecciones son más difíciles de tratar que las no resistentes Son las bacterias, y no los seres humanos ni los animales, las que se vuelven resistentes a los antibióticos. Estas bacterias farmacorresistentes pueden causar infecciones en el ser humano y en los animales y esas infecciones son más difíciles de tratar que las no resistentes

Los gérmenes se aprovechan en particular de las personas mayores y los inmunodeprimidos para propagarse, limitando las opciones terapéuticas para contrarrestarlos. En casos extremos puede dejar al equipo médico sin tratamientos efectivos.

En el mundo pre-pandemia, se venían realizando enormes esfuerzos frenar el crecimiento de estos microbios nocivos.

Sin embargo, llegó la COVID-19 y todo esfuerzo se enfocó en detener la transmisión del virus y sus mutaciones.

Los CDC consideran que las prácticas más conocidas para detener la propagación de la resistencia a medicamentos fueron ignorados o desplazados ante una amenaza mayor.

Las infecciones del torrente sanguíneo resistentes a los medicamentos en los hospitales aumentaron un 47% en el último trimestre del 2020 en Estados Unidos, en comparación con el mismo período del año anterior.

El lamentable golpe se dio luego de haber logrado que, en los primeros tres meses de 2020, tales infecciones hayan caído casi un 12% en comparación con el mismo período del año anterior.

A pesar que no hay datos análogos en Argentina, la tendencia es la misma en todo el mundo pre y post pandemia.

Las recomendaciones de la OMS para disminuir el impacto de la resistencia a medicamentos, son: