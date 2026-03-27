Cómo asistir al lanzamiento de Artemis 2 de forma virtual

"El público puede registrarse para asistir al lanzamiento de forma virtual", informó la agencia espacial.

"El programa de invitados virtuales de la NASA para esta misión incluye recursos seleccionados sobre el lanzamiento, notificaciones sobre oportunidades o cambios relacionados y un sello en el pasaporte de invitado virtual de la NASA tras el lanzamiento", agregó.

Las personas se pueden registrar gratis en este link compartido por la NASA.

Embed - Artemis II: del lanzamiento al amerizaje

Artemis 2: Tripulación

Serán los astronautas de la NASA Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch, junto con el astronauta de la CSA (Agencia Espacial Canadiense) Jeremy Hansen, quienes volarán alrededor de la Luna por al menos 10 días.

Este viernes 27/03, se espera la llegada de la tripulación de Artemis 2 al Centro Espacial Kennedy, en Florida, donde serán recibidos por el administrador de la NASA, Jared Isaacman, y la presidenta de la CSA, Lisa Campbell.

De acuerdo con la NASA, Artemis 2 probará por primera vez los sistemas de soporte vital de la nave espacial Orion con personas a bordo y sentará las bases para futuras misiones tripuladas de Artemis. que allanarán el camino hacia una presencia humana sostenible en la superficie lunar.

¿Qué se necesita para lanzar Artemis 2?

Vale destacar que, existen varios parámetros fundamentales que determinan la disponibilidad de lanzamiento de Artemis 2 dentro de los periodos establecidos por la NASA.

De acuerdo con la agencia especial se toma en cuenta lo siguiente:

El día y la hora del lanzamiento deben permitir que el SLS pueda colocar a Orion en una órbita terrestre alta , donde la tripulación y los equipos en tierra evaluarán los sistemas de soporte vital de la nave espacial antes de que la tripulación se aventure a la Luna.

, donde la tripulación y los equipos en tierra evaluarán los sistemas de soporte vital de la nave espacial antes de que la tripulación se aventure a la Luna. Orión debe estar correctamente alineado con la Tierra y la Luna en el momento de la maniobra de inyección translunar. Esta maniobra coloca a Orión en la trayectoria adecuada para sobrevolar la Luna y, además, la sitúa en una trayectoria de retorno libre, en la que la nave espacial utiliza la gravedad lunar para regresar a la Tierra sin necesidad de realizar maniobras de propulsión adicionales importantes.

en el momento de la maniobra de inyección translunar. Esta maniobra coloca a Orión en la trayectoria adecuada para sobrevolar la Luna y, además, la sitúa en una trayectoria de retorno libre, en la que la nave espacial utiliza la gravedad lunar para regresar a la Tierra sin necesidad de realizar maniobras de propulsión adicionales importantes. La trayectoria prevista para cada día debe garantizar que Orión no permanezca en la oscuridad durante más de 90 minutos seguidos , de modo que los paneles solares puedan captar la luz solar y convertirla en electricidad, y la nave espacial pueda mantener una temperatura óptima. Los planificadores de la misión descartan las fechas de lanzamiento que podrían exponer a Orión a eclipses prolongados durante el vuelo.

, de modo que los paneles solares puedan captar la luz solar y convertirla en electricidad, y la nave espacial pueda mantener una temperatura óptima. La fecha de lanzamiento debe permitir una trayectoria que posibilite el perfil de entrada adecuado previsto durante el regreso de Orión a la Tierra.

Ahora bien, de no llegar a ocurrir el vuelo el 1 de abril, hay otras posibles fechas para el lanzamiento en ese mes: 2, 3, 4, 5, 6.

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