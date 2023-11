Cáncer: 5 terapias complementarias que son muy beneficiosas

En este sentido, Fede Bal, Embajador Solidario de Cáncer con Cuidados, recuerda el momento en que le comunicó a su círculo íntimo que tenía cáncer de colon y señala que “creo que es importante pedir ayuda. Cuando un médico te dice esa noticia que no querés escuchar, es momento de decir ok, solo no creo poder”.

En cuanto a los Talleres de Autocuidado, son dictados por destacados profesionales, y se estructuran en torno a diferentes temáticas.

“En el curso del cáncer, las personas pierden el control sobre sus vidas, ingresando a un mundo nuevo y temido, cargado de creencias negativas. Y es también un momento propicio para repensar el estilo de vida, el bienestar. Y aprender algo al respecto también permite tomar nuevamente el control de sus vidas, tomar decisiones y darle un sentido”, señala Mónica Chaves; Psicooncóloga y Coordinadora de los Talleres.

Terapias complementarias para el cáncer

Yoga. Una de las terapias que se dictan es yoga para reducir el estrés, calmar la mente, y conectar mente y cuerpo.

Entre los beneficios que brinda esta práctica se destacan la mejora general en la calidad de vida, aumenta el funcionamiento físico y la capacidad para realizar las actividades de la vida diaria, mejora el estado de ánimo y el bienestar físico, reduce el dolor, la fatiga, contrarresta las náuseas, reduce los problemas para dormir, aumenta la capacidad de encontrarle un sentido a la experiencia de la enfermedad, ayuda a regular las hormonas del estrés, disminuye la inflamación, aumenta la función inmunitaria, entre otros.

Meditación. Consiste en centrar la atención para calmar la mente y relajar el cuerpo. Entre sus beneficios se destacan disminuir el dolor crónico, mejorar el estado de ánimo y muchos otros aspectos de la calidad de vida, disminuir las hormonas del estrés, mejorar la función inmunitaria, entre otros.

Ejercicio. Una cantidad cada vez mayor de investigaciones demuestra que hacer ejercicio con regularidad puede mejorar, en gran medida, los distintos aspectos de la salud física y mental de los pacientes durante cada fase del tratamiento.

Así, la gimnasia Qi Gong o Chi Kung es un conjunto de ejercicios que integran el cuerpo, la respiración y la mente. Su traducción aproximada es “cultivar la vitalidad o energía vital”. Su práctica constante da flexibilidad al cuerpo, fortalece órganos y huesos, ejercita articulaciones y músculos, regula el sistema nervioso central, aumenta la energía vital del organismo y de esta manera fortalece el sistema inmunológico. Además, propicia un estado de relajación y armonización, contribuyendo a disminuir el estrés y aumentar el bienestar.

Nutrición: Por otra parte, comer alimentos nutritivos ayuda a las personas con cáncer a obtener nutrientes importantes, como proteínas, vitaminas y minerales. Y, a veces, los efectos secundarios del tratamiento pueden hacer que una persona presente pérdida de apetito, pérdida o aumento de peso. Comer bien puede ayudarle a mantener un peso corporal saludable durante el tratamiento y después de este.

Psicooncología. Hoy ya se la considera parte esencial del tratamiento; es la rama especializada de la psicología para tratar a pacientes con cáncer, sus familiares y amigos. Entre sus beneficios se encuentran mantener o recuperar la calidad de vida alterada por la enfermedad o el tratamiento, mejora la comunicación y el apoyo familiar, ayuda a superar los síntomas de ansiedad y tristeza, se entrena el control del estrés y la recuperación emocional y funcional.

Fuente: Cáncer con Ciencia de Fundación SALES

-----------------

Más contenido de Urgente24

Alimentos que te ponen en peligro de cáncer sin darte cuenta

Pocos saben que esta especia picante mejora la memoria

Cosas que un experto en longevidad recomienda hacer ya mismo

El alimento inesperado que eleva tu riesgo de diabetes

El alimento que expertos en diabetes creen que es poderoso