Atención: ¿Cómo debe ser el cuidado de un bebé prematuro?

“Hace no más de tres décadas muchos de estos niños no sobrevivían y no se les administraba tratamiento alguno. Actualmente, la disponibilidad de nuevas terapéuticas, la creciente complejidad de las unidades de cuidados intensivos y la especialización en Neonatología, han permitido la supervivencia de niños nacidos a las 24 o 25 semanas con algo más de 500 gramos en su nacimiento”, explica María de los Angeles Caia (MN 115718), médica pediatra de la CESAC Número 2 Área del Hospital Pirovano.