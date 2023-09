Alerta por agua con glifosato en UE y "solución argentina"

Los científicos corroboraron que de las 23 muestras de ríos u arroyos de 12 países, el 74 % (17 muestras) tenían niveles de glifosato/AMPA por encima de los 0,2 μg/L, lo que significa peligroso para la salud humana, animal y el medioambiente.

Recordemos que la a Organización Mundial de la Salud calificó el glifosato en 2015 como "probablemente cancerígeno para los humanos".

image.png En la Rambla del Albujón, en España, el AMPA llegaba a 3,4 μg/L, la segunda mayor concentración detectada en el estudio, tanto que el glifosato se situaba en 0,4 μg/L.

Cabe destacar que como las muestras se recolectaron tras la temporada agrícola, el metabolito del glifosato AMPA -fruto de la degradación del herbicida-, se detectó con mayor frecuencia en las muestras del río que el glifosato en sí.

Esto quiere decir que el AMPA se detectó en 17 muestras, mientras que el glifosato estuvo presente en cinco de ellas. La mayor concentración de AMPA se detectó en aguas de Polonia (3.9 μg/L), mientras que la de glifosato tuvo lugar en Portugal (3 μg/L).

Ahora bien, el 22% de la muestras con residuos detectables de AMPA, tenían mediciones superiores a 1 μg/L, o sea, superan el límite de seguridad en agua potable. Asimismo, 5 de las 23 muestras (22 %), recopiladas en Austria, España, Polonia y Portugal, contenían glifosato a niveles que superaban 0,1 μg/L, que como hemos mencionado, indica el límite para el consumo humano.

image.png

En España, el agua recogida en San Pedro del Pinatar (Murcia) presentaba niveles de AMPA de 0,8 μg/L, mientras que los restos de glifosato eran inferiores a 0,2 μg/L. En la Rambla del Albujón, el AMPA llegaba a 3,4 μg/L, la segunda mayor concentración detectada en el estudio, tanto que el glifosato se situaba en 0,4 μg/L. Mientras que en el pantano de Utxesa (Lérida), el AMPA se situaba en los 0,5 μg/L y el glifosato, en los 0,2 μg/L.

En cuanto a las muestras de Eslovenia, éstas no superaban los 0,2 μg/L de AMPA o glifosato y en las exclusivamente de lagos no se encontraron residuos de glifosato ni de AMPA.

Ante este informe exhibido por Los Verdes en la eurocámara, el eurodiputado alemán Martin Häusling aseguró que renovar la autorización para quince años del herbicida tras el 15 de diciembre "sería catastrófico" y advirtió de que el glifosato tiene "un impacto muy negativo en todos los organismos vivos".

De cualquier manera, científicos al otro lado del mundo, más precisamente en Argentina, dieron en la tecla con la “biorremediación” para combatir la toxicidad del glifosato, dicho de otro modo, descontaminar el agua y alimentos que tiene glifosato.

Investigadoras argentinas, pioneras en un producto que elimina el glifosato

Mujeres científicas de la Universidad Nacional de Quilmes y el Conicet desarrollan un exclusivo método para descontaminar el agua y los alimentos que contienen pesticidas, particularmente el glifosato, a través de la técnica conocida como biorremediación, que ayuda a degradar de forma natural este herbicida.

“Encontramos organismos que eran capaces de degradar ciertos pesticidas, particularmente glifosato. Como es el herbicida de mayor uso en nuestro país y cuyo impacto sobre el ambiente y sobre la salud es muy fuerte, trabajamos en el desarrollo de sistemas enzimáticos para la biorremediación de aguas y alimentos contaminados con este compuesto químico”, dijo Lorena Rojas, directora de Biotecnología de la UNQ y del proyecto, en diálogo con la Agencia de Noticias Científicas de la Universidad Nacional de Quilmes.

image.png

El método de biorremediación está diseñado a base de enzimas (proteínas generadas por microorganismos) que facilitan la degradación natural del glifosato, que reemplazarían a los sistemas físicos y físico-químicos de remediación que son costos y contaminan como los pesticidas.

Así, la remediación biológica permite utilizar bacterias, hongos y plantas que convierten al pesticida, ya sea glifosato u otro, en algo no tóxico para el ambiente y las personas.

Los microorganismos consumen el pesticida y lo transforman en nuevos productos que permanecen en el agua y en el suelo, pero que no son tóxicos y no afectan a las personas. A través de la biología se reduce la contaminación y se transforma el glifosato en algo nuevo que ya no es perjudicial Los microorganismos consumen el pesticida y lo transforman en nuevos productos que permanecen en el agua y en el suelo, pero que no son tóxicos y no afectan a las personas. A través de la biología se reduce la contaminación y se transforma el glifosato en algo nuevo que ya no es perjudicial

No es un dato menor que Argentina es pionera en tal descubrimiento y su agro es crucial porque aporta al PBI local. Es por ello que hace dos décadas, el uso de productos químicos como insecticidas, herbicidas y fertilizantes aumentó de forma sostenida, mejorando el rendimiento de las cosechas pero contaminando las napas en algunos casos y hasta el aire de las poblaciones linderas.

image.png

Buscamos soluciones sustentables con el ambiente y económicamente viables porque a veces es muy difícil trasladar todo este desarrollo a algo que pueda ser aplicable y que pueda sostenerse desde el punto de vista del costo. La idea es trasladar al sector productivo esto que estamos haciendo y llegar a la sociedad mediante la posibilidad de consumir agua y alimentos saludables Buscamos soluciones sustentables con el ambiente y económicamente viables porque a veces es muy difícil trasladar todo este desarrollo a algo que pueda ser aplicable y que pueda sostenerse desde el punto de vista del costo. La idea es trasladar al sector productivo esto que estamos haciendo y llegar a la sociedad mediante la posibilidad de consumir agua y alimentos saludables

La presentación del insumo es a través de un polvo formulado para agregar al momento del lavado de alimentos que estuvieron expuestos al glifosato o sobre aguas contaminadas.

