Un profesor infiltrado: El documental que muestra cómo es la escuela rusa bajo el régimen de Putin

La venganza del Kremlin El estreno de "Mr. Nobody vs. Putin" desató la furia del régimen. Las autoridades rusas allanaron la escuela y, en un acto de represalia, forzaron la renuncia de la madre de Talankin, también docente. "Me llaman traidor, pero ¿cómo podés ser traidor cuando intentás defender a los niños del lavado de cerebros?", reflexionó el profesor desde su exilio, mientras su documental recorre los festivales más importantes del mundo.

El lado más turbio de Diddy Combs: El documental que destapa los secretos del magnate de Hollywood

El productor Ari Mark logró reunir un grupo de voces poderosas que incluye al legendario Al B. ¡Claro!, quien por primera vez rompe el silencio sobre su relación con Kim Porter antes de que ella se involucrara con Diddy. El documental también cuenta con el testimonio de Tim Patterson, amigo de la infancia de Combs, quien revela detalles sobre el ambiente en el que creció el futuro magnate y las experiencias que lo marcaron.

La producción de 90 minutos llega en un momento crítico para Combs, quien enfrenta más de 25 demandas por conducta sexual inapropiada y espera juicio tras las rejas en Brooklyn. El documental presenta material exclusivo, incluyendo videos inéditos de fiestas privadas y sesiones de estudio, que muestran una faceta desconocida del artista.

Embed - Diddy: The Making of a Bad Boy | Official Trailer | Peacock Original

A diferencia de otros documentales sobre Combs, esta producción adopta un enfoque psicológico y sociológico, explorando no solo su ascenso a la fama sino también los acontecimientos que moldearon su personalidad. "Cuando escuchás los testimonios, te das cuenta de que esto es más que una simple historia de éxito... es un retrato del trauma compartido", explica Mark.

