Tragedia en el K-pop: Otro ídolo surcoreano hallado sin vida

Es aún más desgarrador dar esta noticia tan repentinamente a los fanáticos que han apoyado a Moonbin y le han enviado su amor. Estamos desconsolados porque conocemos los sentimientos del fallecido, quien siempre quiso y pensó en sus fans más que en nadie [...] Les pedimos sinceramente que se abstengan de informes especulativos y maliciosos para que las familias dolientes, que se encuentran en un estado de gran tristeza y dolor por la repentina noticia, puedan honrar al difunto

Quién fue Moonbin de ASTRO

Moonbin nació el 26 de enero de 1998 en Cheongu, en Corea del Sur. En 2204, cuando tenía 6 años, debutó como modelo infantil. Cinco años más tarde, en 2009, debutó como actor en el aclamado clásico K-drama de "Boys over flowers". Su hermana menor es la cantante Moon Su-ah del grupo "Billlie".

El 23 de enero de 2015, Fantagio reveló que Moonbin era el Rey de los aprendices de iTeen, ya que fue el que más tiempo estuvo de aprendiz entre los miembros de ASTRO. Finalmente, comenzó su carrera como estrella del k-pop en ASTRO en 2016.

ASTRO - Candy Sugar Pop M/V

En enero de ese año, junto con ASTRO protagonizaron su propio reality show, Astro OK! Ready, que fue emitido en MBC Every. El grupo también hizo una aparición en el programa de variedades Gold Bell Challenge.

El 24 de abril de 2020 se unió al elenco principal de la serie web Mermaid Prince donde dio vida a Woo Hyuk, un joven misterioso que dirige una casa de huéspedes que conoce a Hye Ri (Jung Shin-hye), durante su viaje de graduación, hasta el final de la serie el 29 de mayo del mismo año.

El 11 de noviembre del mismo año se unió al elenco principal de la precuela de la serie web Mermaid Princie: The Mermaid Prince: The Beginning donde volvió a interpretar a Choi Woo-hyuk. Moonbin estaba por salir de gira en dueto con Sanha, su compañero, y tenía planeado dar shows en México, Chile y Brasil. Debido a esta trágica noticia, se cree que el Moonbin & Sanha Tour sea cancelado.

K-pop y salud mental: La eterna lucha sin solución en la industria

Por desgracia, este no es el único o último episodio en la industria surcoreana del entretenimiento musical, y se suma a un lamentable historial de ídolos musicales que fallecen en plena soledad, a pesar de recibir el afecto de millones de fans alrededor del mundo.

En el reverso de su vida glamorosa, se oculta de la vista del público un panorama salpicado con episodios de depresión, ansiedad, y picos de estrés en extremo desoladores. La muerte de Moonbin se suma a un creciente número de artistas fallecidos que han expuesto esta grieta atroz en el floreciente establecimiento del K-pop, y su trato con la salud mental.

peso-das-palavras.jpg

Goo Ha-ra, ex integrante del disuelto grupo femenino de K-pop KARA, fue encontrada en circunstancias similares a las de Moonbin, y su muerte se produjo solo 42 días después del fallecimiento de su amiga cantante Sulli, de 25 años. Del mismo modo que Jonghyun, vocalista principal del grupo SHINee, y ellos son sólo tristes rostros visibles del flagelo de la salud mental que todavía pesa sobre Corea del Sur.

El comediante y psicólogo Kwon Young-chan ofrece un ángulo interesante sobre cómo es que los idols son llevados a esas situaciones límites, centrándose en la forma en que las discográficas coreanas cultivan a los cantantes. Es el fundador de un centro de prevención del suicidio para celebridades que abrió sus puertas en 2015, y durante una entrevista con The Korea Times, explicó lo siguiente:

1452090696_moonbin1_1280_720.jpg Por desgracia, el fallecimiento de Moonbin no dará punto final a un problema estructural de la sociedad de Corea del Sur en torno a su trato con la salud mental

Los comentarios negativos son como una gripe, en lugar de una causa fundamental de la muerte [...] Algunas personas son más resistentes a la influenza, mientras que otras no. Los cantantes de K-pop en su mayoría caen en la última categoría debido a su contexto, por lo que sus agencias necesitan una revisión importante de su sistema Los comentarios negativos son como una gripe, en lugar de una causa fundamental de la muerte [...] Algunas personas son más resistentes a la influenza, mientras que otras no. Los cantantes de K-pop en su mayoría caen en la última categoría debido a su contexto, por lo que sus agencias necesitan una revisión importante de su sistema

El proceso en el que la manufactura del K-pop deshumaniza a sus idols para convertirlos en intérpretes perfectos inicia a muy temprana edad, durante los años más importantes en cuanto a madurez mental y cognitiva:

Legiones de ellos, inician prematuramente su formación en las compañías cuando son adolescentes. Los jóvenes pulen su destreza musical todos los días durante años, siendo privados de la oportunidad de reflexionar sobre sus vidas, elegir lo que les gusta y socializan con amigos. Se les educa para que se conviertan en artistas de "élite" que deberían reprimirse a sí mismos para aspirar a lo mejor Legiones de ellos, inician prematuramente su formación en las compañías cuando son adolescentes. Los jóvenes pulen su destreza musical todos los días durante años, siendo privados de la oportunidad de reflexionar sobre sus vidas, elegir lo que les gusta y socializan con amigos. Se les educa para que se conviertan en artistas de "élite" que deberían reprimirse a sí mismos para aspirar a lo mejor

unnamed (3).jpg El psicólogo Kwon Young-chan hizo suya la causa de prevención del suicidio tras el fallecimiento de varios artistas de K-pop en los últimos años, como fue en el caso de la cantante Sulli

Según Kwon, estos cantantes tienden a ser más estables cuando forman parte de un grupo, pero se enfrentan a una gran soledad y confusión una vez que van solos. La mayoría de las estrellas de K-pop lanzan su carrera en solitario después de que ha pasado el apogeo de la banda. Pero en la escena competitiva del K-pop, donde debutan más de 50 grupos nuevos cada año, la edad de oro solo dura unos pocos años, si es que alguna vez llega:

Los cantantes se pierden fácilmente cuando bajan de la cima y se paran solos [...] Se sienten solos, no saben cómo aprovechar el tiempo libre y no tienen idea de sus próximas metas en la vida. Durante este período, son particularmente vulnerables a enfermedades mentales como la depresión, se sienten más impotentes y frustrados por los comentarios maliciosos. Esto podría haberlos llevado a ser incapaces de soportar sus vidas Los cantantes se pierden fácilmente cuando bajan de la cima y se paran solos [...] Se sienten solos, no saben cómo aprovechar el tiempo libre y no tienen idea de sus próximas metas en la vida. Durante este período, son particularmente vulnerables a enfermedades mentales como la depresión, se sienten más impotentes y frustrados por los comentarios maliciosos. Esto podría haberlos llevado a ser incapaces de soportar sus vidas

Kwon dice que es hora de que las discográficas de K-pop actúen para evitar otro suicidio, y señala que no están cuidando lo suficiente la salud mental de los músicos. Él dice que deberían brindar más asesoramiento profesional personalizado para las celebridades, seguido de un tratamiento y estímulo adecuados.

La parte más difícil de sufrir de depresión es que los jóvenes artistas no puedan revelarlo o buscar ayuda. En Corea del Sur, acudir al psiquiatra sigue siendo un tabú, y un informe del Ministerio de Salud y Bienestar de Corea del Sur arrojó datos desgarradores: Casi el 90% de las víctimas de suicidio tenían enfermedades psiquiátricas diagnosticables, como depresión, pero solo el 15% de ellos había recibido tratamiento médico regular antes de quitarse la vida.

