Spotify Wrapped: La actualización que pateó a YouTube Music

2023 fue verdaderamente la era de Taylor Swift, ya que ocupó el primer lugar en las listas de artistas mundiales y estadounidenses. Ahora, en música, singles, “Flowers” de Miley Cyrus fue la canción más popular a nivel mundial, mientras que “Last Night” de Morgan Wallen fue la número uno en Estados Unidos.

Acá los más escuchados:

Flowers" by Miley Cyrus.

"Kill Bill" by SZA.

"As It Was" by Harry Styles.

"Seven (feat. ...

"Ella Baila Sola" by Eslabon Armado, Peso Pluma.

"Cruel Summer" by Taylor Swift.

"Creepin' (with The Weeknd & 21 Savage)" by Metro Boomin, The Weeknd, 21 Savage.

La competencia de YouTube Music

Spotify no es el único servicio de streaming musical que ofrece a sus usuarios un resumen anual de su escucha. YouTube Music también lanzó su propia versión, llamada My Year in Review, que muestra las canciones, artistas y géneros que más escuchaste en la plataforma de Google.

Sin embargo, YouTube Music tiene una desventaja frente a Spotify: no ofrece la posibilidad de compartir tu resumen en las redes sociales, ni de ver el de otros usuarios. Además, su diseño es más simple y menos atractivo que el de Spotify, que utiliza colores vibrantes y animaciones dinámicas.

Spotify sigue siendo el líder indiscutido del mercado de streaming musical, con una cuota del 32% a nivel mundial. YouTube Music, en cambio, tiene un 13%, por detrás de Apple Music, que tiene un 16%.

A pesar de la competencia, Spotify logra mantener su fidelidad y atraer a nuevos usuarios con su Wrapped, que se ha convertido en una tradición anual para muchos amantes de la música.

