Luis Brandoni crítico: Polémica entrega de premios en la noche del cine nacional

No comparto nada de lo que dijo. Desde luego que no. Porque además... 'se están robando la ficción'... ¿quién se está robando la ficción? ¿querrá decir que el Gobierno está robando la ficción? No, los canales de televisión no son del Estado, salvo uno No comparto nada de lo que dijo. Desde luego que no. Porque además... 'se están robando la ficción'... ¿quién se está robando la ficción? ¿querrá decir que el Gobierno está robando la ficción? No, los canales de televisión no son del Estado, salvo uno

El conocido militante radical (lo ratificó en la entrevista de TN) tildó a la Asociación Argentina de Actores, de "kirchnerista".

En televisión no hay un sólo actor que esté trabajando en ficción. La Asociación Kirchnerista de Actores no dijo una palabra todavía. La televisión era la rama que más trabajo nos daba. Hace más de un año que no hay un sólo programa de ficción En televisión no hay un sólo actor que esté trabajando en ficción. La Asociación Kirchnerista de Actores no dijo una palabra todavía. La televisión era la rama que más trabajo nos daba. Hace más de un año que no hay un sólo programa de ficción

También calificó de "opositora" la entrega de premios, con gritos de "barra". "Fue una reunión de oposición al Gobierno. Suficiente con estar la barra gritando cada premio de un allegado", dijo al respecto Brandoni,

Sobre las afirmaciones de Norman Briski

El programa repitió las afirmaciones de Briski sobre Hamas e Israel. Frente a eso Brandoni reiteró su total desacuerdo, aunque no negó su derecho a decirlo.

Consultado sobre parte de su discurso tras hacerle entrega de la estatuilla de platino, en el que dijo que "la gente está harta de ladrones en la política" y que por eso no fue aplaudido por colegas allegados a esa identidad política, Brandoni defendió el derecho de aquellos que no quisieron aplaudir y pidió que no le hagan decir lo que no dijo. "No me hagas decir, se refirió a Marcelo Bonelli y agregó "la gente está harta de los ladrones en la política, los que todos ya sabemos. Eso fue lo que dije", finalizó el actor.

Más contenido de Urgente24

Cepo: El mercado ya le pone 2 fechas de vencimiento

La Justicia de Rosario le puso un freno a las detenciones arbitrarias de Pullaro

Mineiro-River: Se repite el recibimiento hostil de brasileros con argentinos

30/10: Paro de transportes confirmado, pero funcionarán colectivos

Transporte desregulado: Empresas dejaron de entregar pasajes gratuitos a personas con discapacidad