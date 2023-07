Shakira vs. la novia de Piqué: Juicio por guerra de apodos

Shakira vs. Piqué: "La deuda en hacienda" sería real

A más de un año después de su separación, emerge de las sombras el nombre del padre del ex futbolista, quien estaría detrás del desalojo de la la barranquillera y sus hijos en España. Joan Piqué Rovira, el exsuegro de Shakira, es reconocido como un hombre muy poderoso por administrar las empresas de su hijo y hasta los negocios de la compositora.

Joan Piqué Rovira, de 63 años, abogado de profesión, con un patrimonio que ronda la suma de 50 millones de dólares, logró tener cierto poder sobre Shakira, pues la artista creó varios negocios junto a la familia de su expareja. Por ejemplo, en la empresa Fire Rabbit SL, con un activo de 6.7 millones de dólares, el socio mayoritario era, precisamente, el padre de Piqué.

Otro negocio que establecieron juntos fue Barcelona Two&Two SL, empresa que depende de Fire Rabbit SL, aún más importante para la barranquillera, pues con esta se manejaban las ganancias fruto de por su carrera musical. Además, esta compañía es parte de Kerad Holding, una firma del exjugador del Barcelona, cuyo único administrador es Joan Piqué Rovira.

Por esa razón, con la ruptura de Piqué y Shakira también quedó en vilo parte del patrimonio de la artista. El medio La Vanguardia informó que el poder del exsuegro de la intérprete de ‘Monotonía’ la habría obligado a abandonar su hogar antes de lo esperado:

Según el Registro de la Propiedad, la casa, titularidad de Shakira y Gerard Piqué, pasó a ser propiedad de Inversiones Barcelona Two & Two SL en septiembre del 2022, cuando se consumó la separación de los famosos

Este desalojo no solo aplicaba para el inmueble donde vivían Shakira y Piqué como pareja, sino también para el domicilio de los padres de la cantante, William Mebarak y Nidia Ripoll. Incluso, el documento advertía que si la artista de 46 años y su familia no dejaban el lugar en el tiempo estipulado, tendrían que asumir el pago de una indemnización.

No solo la relación con Joan fue problemática para Shakira, pues el vínculo de la colombiana con la mamá de Gerard, Montserrat Bernabeu, tampoco era el mejor. No en vano Shakira le dedicó a la familia de Piqué uno de los versos en su Session #53 junto a Bizarrap, como referencia a su antigua casa en el lujoso barrio Esplugues de Llobregat:

Me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda Me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda

Al mismo tiempo, la colombiana desvinculó en mayo de este año al abogado personal de Piqué, Ferran Vilaseca, de sus funciones como administrador solidario de Fire Rabbit SL.

Esta empresa se formó con el fin de realizar labores de gestión inmobiliaria, particularmente en lo relacionado con la mansión donde vivió 12 años junto al exfutbolista del Fútbol Club Barcelona y hoy empresario a cargo de la productora de eventos deportivos Kosmos.

Desde España, distintos medios señalaron que la colombiana realizó este movimiento no solo con el fin de romper cualquier relación de negocios con los Piqué, sino de cara a prepararse para el momento en que deba presentar sus cuentas ante la Hacienda española, en el marco del proceso que adelanta la entidad en su contra por supuesta evasión fiscal.

De acuerdo con el programa de farándula Chisme No Like, tanto Gerard como Joan se aprovecharon de la confianza que daba el vínculo familiar para manejar sus ingresos, con los que terminaron creando empresas en paraísos fiscales a nombre de Shakira, lo que la responsabilizaría en caso de que existieran inconsistencias fiscales.

