Shakira hizo estallar las redes con nueva canción para Piqué

Shakira, Ozuna - Monotonía (Official Video)

“Nunca dije nada pero me dolía, yo sabía que esto pasaría. Siempre buscando protagonismo, te olvidaste de lo que un día fuimos", asegura la letra.

"De repente ya no eras el mismo, me dejaste por tu narcisismo. Tú no dabas ni la mitad, pero sí sé que di más que tú. Estaba corriendo por alguien que por mí ni estaba caminando. Te lo digo con sinceridad, tú estas frío como en Navidad. No fue culpa tuya, ni tampoco mía, fue culpa de la monotonía”, continúa. Y finaliza diciendo: "Te quiero pero me quiero más a mi".

Los fanáticos revolucionaron las redes sociales luego de ver el video de la nueva canción que llegó a las 26 millones de reproducciones en Youtube. Un hilo de Twitter se volvió viral analizando el tema por completo, logrando más de 77.000 likes.

https://twitter.com/silapreto/status/1582887610447372288 Para ser sinceros Shakira nunca ha sido tímida con las metáforas en sus letras y el video de Monotonía está lejos de ser una figura literaria; es directo. Shakira está rota, tiene un hueco que le a traviesa el pecho y no quiere disimularlo. pic.twitter.com/7cNoO4RqyP — Jonny From The Block (@silapreto) October 20, 2022

