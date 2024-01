Santiago del Moro lanzó dura advertencia a jugadores de Gran Hermano

Santiago del Moro y un ultimátum en Gran Hermano

"¿Saben qué pensaba? Piensen por qué la producción los llamó a cada uno de ustedes y a partir de ahí empiecen a jugar a las cámaras. Imagínense que están en su casa con el control remoto. ¿Les divertiría lo que ven? Esto va para cada uno, para que lo piense. Se los digo porque me da mucha pena después cuando la gente los saca de ahí y dicen "¿cómo no se me ocurrió esto? ¿Cómo no aproveché?". No se quejen al pedo, que si la comida, la máquina. No es un spa, es Gran Hermano", comentó el conductor.

