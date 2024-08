Rosario siempre estuvo cerca: Fito Páez anunció gira con paso por su ciudad

Embed - DG Experience MGMT, PROD & EVENTOS on Instagram: "Vení a ser parte de esta serie de shows inolvidables, que quedarán por siempre en nuestros corazones. Celebremos juntos el aniversario de los discos “Del 63” y “Circo Beat”. : Montevideo: 6 & 8 de noviembre en @antelarena. por Tickantel. Buenos Aires: 11, 12, 13, 15 & 16 de noviembre en @movistararenaar. SOLD OUT Rosario: 30 de noviembre en Ex Rural. por Ticketek desde el 7/8. NUEVA FECHA Córdoba: 4 de diciembre en Quality Arena. por Ticketek desde el 7/8. NUEVA FECHA Santiago: 10 de diciembre en Movistar Arena. SOLD OUT Buenos Aires: 12 de diciembre en @movistararenaar. desde el 7/8. NUEVA FECHA + info & entradas en www.dg-experience.com/paez4030 Produce @dgexperiencecom #Paez4030"

View this post on Instagram A post shared by DG Experience MGMT, PROD & EVENTOS (@dgexperiencecom)