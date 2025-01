Roly Serrano confesó la determinante enseñanza que le dejó el trágico accidente

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/AmericaTV/status/1882427934276722725&partner=&hide_thread=false Roly Serrano en #DesayunoAmericano: "La vida me dio varias oportunidades", y dijo: "Andaba corriendo por la vida y aprendí a relajar"



Cc @desayunook @PamelaDav pic.twitter.com/3JEjhgU7jc — América TV (@AmericaTV) January 23, 2025



Y siguió: "Estoy aprendiendo a no enojarme cuando alguien me dice cosas que no tengo que hacer". "Me enojaba que me dijeran 'no fumes tanto', me enojaba que me dijeran 'no comas tanto, dormí, relajá", añadió el reconocido actor.