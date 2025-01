Mirtha Legrand contó el insólito motivo por el que se le rompió un diente

El Trece negocia la posibilidad de que Mirtha Legrand se quede en MDQ

Si bien está confirmado que Mirtha Legrand seguirá en la pantalla de El Trece durante el 2025, lo que es incierto es si finalmente hará temporada en Mar del Plata.

Algunos ajustes financieros del canal indican que no se podrá hacer a pesar de los intentos de la conductora por mantener la histórica emisión marplatense.

"No, no. Me parece que no se va a hacer. No se va a hacer en Mar del Plata", había declarado la diva hace algunos días en diálogo con Intrusos y sus dichos se hicieron escuchar.

Porque además señaló: "Me siento con mucho dolor, me gusta hacerlo acá pero es una cuestión económica del canal, no es mía. Es más, yo dije que no cobraba mi sueldo". Las autoridades de la señal deben tomar una decisión sabiendo que el deseo de la artista es permanecer en la costa.

