Nico de "Brigada Cola" fue filmado al robar un supermercado

Programa Completo | JAVIER BELGERI en Seres Libres| Episodio #6 - Temporada #3



“Esa fue una puerta que se abrió, física o espiritualmente, a que yo pasé directamente sin escalas a la cocaína. El mambo era sentir esa adrenalina de creerme el león y hablar, me sentía más lúcido. Tenía 14. Y a los 15 ya estaba hundido en un mar de cocaína que no me terminó matando porque creo que estuvo la mano de Dios”, recordó.

Además, el entrevistado recordó que el consumo lo afectó hasta el punto de tener alucinaciones aterradoras, como el “reflejo de la parca". “Esas cosas me hicieron asustar, pero igual seguía porque el cuerpo me lo pedía. Me encerraba solo a tomar”, sumó.

