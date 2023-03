Metallica revolucionará la industria musical con su fabrica

image.png Metallica The Black Album en vinilo

El año pasado produjeron la edición remasterizada de The Black Album, incluida la ridícula caja de edición especial que incluía: el álbum remasterizado en LP y CD dobles de 180 gramos, disco de imágenes “Sad But True”, tres LP en vivo, 14 CD y seis DVD con contenido inédito (espectáculos en vivo, mezclas preliminares, demos, etc.), además de una arjeta de descarga MP3 de vinilo audio, cuatro laminados de gira, cordón, tres litografías, tres púas de guitarra, carpeta y hojas de letras, y un libro de tapa dura de 120 páginas con fotos nunca antes vistas e historias de quienes estuvieron.

Acá su más reciente video musical:

Metallica: If Darkness Had a Son (Official Music Video)

