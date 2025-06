Lizy Tagliani se presentó en la Justicia y Viviana Canosa arrugó

Sobre la ausencia de la periodista, dijo con picardía: "Tarde o temprano vamos a tener que cruzarnos. Es inevitable. Es solo una cuestión de tiempo". "Yo puedo ir a cualquier lado, con la frente en alta y a presentarme y hablar en todos lados donde sea, donde me llamen. No necesito tener amigos, no necesito conocer a alguien, no necesito conocer a un juez, no necesito conocer a nadie. Donde me digan que tenga que ir, voy a ir", aseguró.