Las series que Star+ te oculta con el algoritmo

You're the worst, una comedia romántica millenial y astringente

La era de la posverdad nos demostró que las historias de amor idílicas no existen más, pero You're the worst se encarga de atornillarlo en el cerebro del público sin anestesia. Protagonizada por la talentosa Aya Cash, nos muestra los vaivenes románticos (y no tanto) de la vida que intentan construir dos personas, irónicamente, autodestructivas.