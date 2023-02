Julia Roberts y Jennifer Aniston juntas en Amazon Prime

Sin embargo, estas dos reconocidas actrices han compartido pantalla en un par de ocasiones, siendo la más recordada la aparición de la protagonista de Pretty Woman en un capítulo de la segunda temporada de Friends titulado The One After the Superbowl. Además, juntas protagonizaron la comedia romántica de Garry Marshall, Feliz día de la madre, en el año 2016.

Jennifer Aniston se encuentra actualmente en pleno rodaje de la tercera temporada de la serie de AppleTV+, The Morning Show, que protagoniza junto a Reese Witherspoon y Steve Carell. Julia Roberts, por su parte, protagonizó en 2022 la comedia romántica Ticket to Paradise junto a George Clooney.

