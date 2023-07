Johnny Depp sufriría las secuelas de su relación con Amber Heard

Según el medio húngaro, la verdadera razón por la que el evento no se llegó a celebrar fue mucho peor y un equipo médico tuvo que desplazarse de urgencia hasta al Hotel Corinthia (lugar en el que se hospedaban los artistas de Hollywood) para poder atender al actor.

En el juicio contra su ex, Amber Heard, Depp reconoció llevar muchos años automedicándose y tomando todo tipo de sustancias:

johnny-depp_98.webp

He tomado esas sustancias para insensibilizarme ante los fantasmas, los demonios que seguían conmigo desde mi juventud. Básicamente me estaba automedicando

Tanto este testimonio como algunas imágenes de la tarde previa al concierto en las que se puede ver al actor bebiendo han hecho que muchos usuarios den su opinión y culpen a Depp y a sus excesos de haber tenido que cancelar el show.

Aunque se trata de unas acusaciones graves, ni el artista ni ningún miembro de su equipo se han pronunciado por el momento, por lo que todas las miradas están puestas en la actuación del grupo Hollywood Vampires esta noche en Polonia.

